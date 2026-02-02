Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Βρετανών που ήταν φυλακισμένο σε μία από τις πιο διαβόητες φυλακές των Ταλιμπάν αποκάλυψε τις φρικτές συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό της, αποκαλώντας την «ό,τι πιο κοντινό στην Κόλαση».

Ο 80χρονος Πίτερ Ρέινολντς και η 76χρονη σύζυγός του Μπάρμπι μπήκαν σε ξεχωριστά κελιά που ήταν μουχλιασμένα και γεμάτα αρουραίους. Η κόλαση που περιγράφουν έλαβε χώρα στην Πουλ-ε-Τσαρκί, μια διαβόητα υπερπλήρη και άθλια φυλακή που βρίσκεται στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Το ζευγάρι των Βρετανών, που έζησε στο Αφγανιστάν για 18 χρόνια, κρατήθηκε στη φυλακή για τρεις μήνες το 2025, στο πλαίσιο οκτάμηνης κράτησης υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Μέχρι στιγμής, δεν τους έχει δοθεί ο λόγος κράτησής τους.

Χτισμένη τη δεκαετία του 1970, η φυλακή υψίστης ασφαλείας χτίστηκε για να στεγάσει 5.000 άτομα, αλλά τακτικά φιλοξενεί έως και 15.000 κρατούμενους. Προηγούμενες αναφορές από τη φυλακή έχουν δείξει ότι οι φύλακες βασανίζουν και ξυλοκοπούν τακτικά κρατούμενους, αν και το ζευγάρι δεν υπέστη τέτοιου είδους δεινά. Οι υποδομές καθαριότητας και μπάνιου ήταν άθλιες, με τους κρατούμενους να παγώνουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι οι συνθήκες ήταν αποπνικτικές.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στην Καμπούλ το 1970, είπε ότι πολλές γυναίκες που κρατούνταν στη φυλακή κρατούνταν από τους Ταλιμπάν για αυθαίρετους λόγους. Η μία φυλακίστηκε επειδή τόλμησε να οδηγήσει αυτοκίνητο στην υπερσυντηρητική αυτή χώρα, ενώ μια άλλη είπε ότι είχε φυλακιστεί επειδή ο σύζυγός της είχε δολοφονήσει κάποιον. Ο Πίτερ και η Μπάρμπι συνελήφθησαν όταν επέστρεφαν στο σπίτι τους στην επαρχία Μπαμιάν, στο κεντρικό Αφγανιστάν, με άγνωστες μέχρι στιγμής κατηγορίες. Ο ηλικιωμένος Βρετανός κρατούνταν στην ανδρική πτέρυγα και ήταν κλεισμένος σε ένα κελί με δύο άλλους άνδρες. Είχαν τη δική τους τουαλέτα και ντους. Ο Πίτερ, ο οποίος πάσχει από σοβαρή καρδιακή πάθηση, ήταν δεμένος με χειροπέδες και αλυσοδεμένος με βιαστές και δολοφόνους, είπε το ζευγάρι στους Times.

Αλλά οι συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνταν η Μπάρμπι ήταν πολύ χειρότερες, είπε το ζευγάρι. Στο κελί της υπήρχαν ακόμη 15 γυναίκες και δύο παιδιά. Όλοι τους μοιράζονταν μόνο πέντε κουκέτες ανάμεσά τους, η μία εκ των οποίων χρησίμευε ως βασική κουζίνα. Ως αποτέλεσμα, μερικές από τις γυναίκες αναγκάστηκαν να κοιμούνται στο πάτωμα. Η Μπάρμπι είπε: «Όλες παίρνουν μια κουβέρτα που παρέχεται από μια ΜΚΟ, την οποία έπρεπε να πλένουμε οι ίδιοι κάθε δύο εβδομάδες. Υπήρχαν τέσσερα ντους, αλλά κανένα δεν λειτουργούσε, οπότε έπρεπε να χρησιμοποιούμε βρύσες και όλο το νερό έτρεχε σε μια αποχέτευση γεμάτη σκουπίδια στη μέση του διαδρόμου.» Ανάμεσα σε συνολικά 230 γυναίκες και 40 παιδιά που κρατούνταν στην πτέρυγα, υπήρχαν μόνο επτά «γιογιό», είπε, προσθέτοντας: «Μερικές φορές τα παιδιά έχαναν τον στόχο στο γιογιό, οπότε δεν ήταν πολύ ευχάριστο αυτό».

Η Μπάρμπι είπε επίσης ότι μπορούσε να μιλήσει με τις συγκρατούμενές της στα Φαρσί, οι οποίες της είπαν ότι είχαν φυλακιστεί για ανύπαρκτους ή πολύ υποτυπώδεις λόγους. Η ηλικιωμένη γυναίκα είπε επίσης: «Το κορίτσι στην κουκέτα πάνω μου ήταν 19 ετών και την έριξαν στη φυλακή επειδή οδηγούσε αυτοκίνητο. Οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να οδηγούν υπό τους Ταλιμπάν. Και το χειρότερο από όλα ήταν ότι το αυτοκίνητο ήταν του φίλου της. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις φίλους. Έτσι, καταδικάστηκε σε έξι μήνες. «Υπήρχε μια μητέρα τεσσάρων παιδιών που πιάστηκε να συνομιλεί με έναν άντρα και ο σύζυγός της ζήλεψε και τον σκότωσε. Φυσικά, το λάθος δεν είναι ποτέ του άντρα, οπότε της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και δεν μπορούσε να δει τα παιδιά της». Μια γυναίκα με την οποία μίλησε είπε ότι είχε φυλακιστεί επειδή τόλμησε να εργαστεί όταν ο σύζυγός της και οι γιοι της έχασαν τη δουλειά τους. Η Μπάρμπι είπε: «Το ενενήντα τοις εκατό των γυναικών με τις οποίες ήμουν μαζί στη φυλακή δεν ήταν εγκληματίες. Πολλές δεν γνωρίζουν πόσο διαρκεί η ποινή τους. Υπάρχουν γυναίκες που βρίσκονται εκεί για μήνες, ακόμη και χρόνια, απλώς περιμένοντας».

Η Μπάρμπι είπε ότι η διατροφή ήταν από τα μεγαλύτερα δεινά που αντιμετώπισε αυτή και ο σύζυγός της στη φυλακή. Το ζευγάρι ήταν στη φυλακή κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, που σημαίνει ότι τους δινόταν μόνο ένα γεύμα την ημέρα. Μετά το πέρας του Ραμαζανιού, τους δινόταν δύο γεύματα την ημέρα: «Ένα κομμάτι ψωμί και μερικά παραβρασμένα λαχανικά για μεσημεριανό γεύμα και ρύζι και ίσως κόκκινα φασόλια για δείπνο. Όλα έσταζαν λάδι». Δύο φορές την εβδομάδα τους δινόταν κρέας, το οποίο η Μπάρμπι είπε ότι ήταν «σχεδόν μη βρώσιμο». Είπε: «Ήταν κόκαλα, δέρμα και λίπος, και αν κατάφερνες να βρεις έστω και μία ή δύο μπουκιές κρέας ήσουν τυχερός. Αν ήθελες κάτι άλλο, όπως πρωινό, έπρεπε να το αγοράσεις από το κατάστημα, αν είχες χρήματα. «Όταν λέω κατάστημα, ήταν ένα μεταλλικό κοντέινερ με μια μικρή τρύπα κομμένη στο πλάι». «Δεν μπορούσες να δεις πραγματικά, αλλά είχαν αυγά, πατάτες, αγγούρια και τυρί κρέμα».

Ως αποτέλεσμα, η Μπάρμπι άρχισε γρήγορα να υποφέρει από υποσιτισμό και αναιμία, ενώ όπως είπε η ίδια πέρασε τα 76α γενέθλιά της καταρρακωμένη από την έλλειψη φαγητού. Είπε επίσης ότι υπήρχαν πολύ λίγα πράγματα να κάνουν οι κρατούμενοι. Οι γυναίκες περνούσαν τον χρόνο φτιάχνοντας κομπολόγια και βραχιόλια με προμήθειες που έστελναν φιλανθρωπικές οργανώσεις. Ως αποτέλεσμα, οι εντάσεις ήταν συχνές και ξεσπούσαν συχνά καβγάδες. Σε μια περίπτωση, μια γυναίκα δέχτηκε τόσο άσχημη επίθεση που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το ζευγάρι τελικά μεταφέρθηκε για πέντε εβδομάδες σε ένα υπόγειο χωρίς παράθυρα γεμάτο ποντίκια και κατσαρίδες, το οποίο διοικούνταν από τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ταλιμπάν.

Όταν μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησε τον περασμένο Ιούνιο ότι το ζευγάρι μπορεί να πεθάνει χωρίς την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, τους μετέφεραν σε ένα σπίτι σε στρατιωτικό θύλακα, που φρουρούνταν από 12 ένοπλους άνδρες. Τελικά, χάρη στις διπλωματικές προσπάθειες Βρετανών και Καταριανών αξιωματούχων, παραδόθηκαν σε αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι Ταλιμπάν απελευθέρωσαν τελικά το ζευγάρι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αναγνώριση της κυβέρνησής τους διεθνώς, χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας, δήλωσε ένας αξιωματούχος εκείνη την εποχή. Κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Χίθροου τον Σεπτέμβριο, το ζευγάρι εθεάθη να χαμογελά πλατιά, αλλά δεν μίλησε σε δημοσιογράφους. Το ζευγάρι επανενώθηκε με την κόρη τους, Σάρα Έντγουιστλ, στο αεροδρόμιο της Ντόχα πριν η οικογένεια πετάξει πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.