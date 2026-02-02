Ο Γιούτζι Νισίντα είναι ένας κορυφαίος παίκτης του βόλεϊ και σταρ παγκόσμιου επιπέδου στο χώρο του αθλήματος. Στο βίντεο που έχει γίνει ήδη viral, πρωταγωνιστεί σε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στο τουρνουά All Star Game που διεξήχθη στο Κόμπε της Ιαπωνίας. Το ύψος του Νισίντα μπορεί να είναι μόνο 1,87 μέτρα, αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να είναι ένας από τους καλύτερους διαγώνιους στον κόσμο. Ο 26χρονος αριστερόχειρας εδώ και μια τριετία φορά τη φανέλα της Οσάκα.

Ο Νισίντα, στην πατρίδα του, χαίρει εξαιρετικής εκτίμησης, σε βαθμό του να λατρεύεται σαν θεός. Φέτος αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες του τουρνουά All Star Game που διεξήχθη στο Κόμπε της Ιαπωνίας, με παρουσία 9.500 θεατών. Πολλές ήταν οι στιγμές στο τουρνουά όπου Ιάπωνες και ξένοι παίκτες πρόσφεραν άφθονο γέλιο στους θεατές, ειδικά ο Αμερικανός κεντρικός Άβερεϊλ. Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε και πάλι ο Νισίντα.

Κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού στο σερβίς, όπου έπρεπε να σημαδέψουν συγκεκριμένες ζώνες, ο 26χρονος διαγώνιος έστειλε τη μπάλα κατευθείαν στον ώμο μιας επόπτριας. Μόλις αντιλήφθηκε πού κατέληξε το σερβίς του, έκανε μια κίνηση συγγνώμης με ιδιαίτερο συμβολισμό και θεαματική «βουτιά». Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο παίκτης κάνει ένα σπριντ και βουτά στο τάραφλεξ, μέχρι το σημείο που τον έφερε μπροστά ακριβώς από την επόπτρια σε πλήρη στάση προσκύνησης. Πρόκειται για χειρονομία βαθιά ριζωμένη στην ιαπωνική κουλτούρα, γνωστή ως «Dogeza».

Η συγκεκριμένη στάση, που περιλαμβάνει γονάτισμα και τοποθέτηση του μετώπου στο έδαφος, χρησιμοποιείται παραδοσιακά για να εκφράσει ειλικρινή συγγνώμη, βαθύ σεβασμό ή πλήρη μεταμέλεια.



Δείτε το βίντεο: