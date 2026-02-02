Ώρες αγωνίας βιώνουν οι οικείοι δύο ανήλικων κοριτσιών στην Αττική, καθώς τα ίχνη τους χάθηκαν με διαφορά λίγων ωρών σε δύο διαφορετικές περιοχές. Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση, ενώ το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε ανακοινώσεις για τον εντοπισμό τους, τονίζοντας πως η ζωή των δύο κοριτσιών ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Θρίλερ στα Άνω Πατήσια με τη 16χρονη Μαρία

Η πρώτη περίπτωση αφορά τη Μαρία Β., η οποία εξαφανίστηκε από την περιοχή των Άνω Πατησίων τις πρωινές ώρες της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026. Η οικογένειά της, θορυβημένη από την απουσία της, ζήτησε τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ελπίζοντας σε κάποια πληροφορία που θα οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Η Μαρία έχει ύψος 1,66 μ., ζυγίζει 55 κιλά και χαρακτηρίζεται από τα σκούρα καστανά της μαλλιά και τα καστανά μάτια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι το σκουλαρίκι στη μύτη. Την τελευταία φορά που εθεάθη, φορούσε μαύρο μπουφάν και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Αναζητήσεις και στη Νέα Σμύρνη για την Ελευθερία

Λίγες ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, χάθηκαν τα ίχνη της Ελευθερίας Σ. από δομή φιλοξενίας ανηλίκων στη Νέα Σμύρνη. Η ειδοποίηση προς τις αρμόδιες οργανώσεις έγινε σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, και η δημοσιοποίηση των στοιχείων της κρίθηκε επιβεβλημένη.

Η 16χρονη Ελευθερία έχει ύψος 1,70 μ., είναι εύσωμη, με καστανά μαλλιά και μάτια. Κατά την εξαφάνισή της ήταν ντυμένη με μαύρο παντελόνι φόρμας, γκρι-ροζ ζακέτα και λευκά αθλητικά υποδήματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και των χαρακτηριστικών των ανηλίκων αποτελεί κρίσιμο βήμα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες εξαφάνισης μπορεί να κρύβουν κινδύνους για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Πού μπορείτε να δώσετε πληροφορίες

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι ή είδε τα κορίτσια να επικοινωνήσει άμεσα με τους αρμόδιους φορείς. Η βοήθεια των πολιτών θεωρείται καθοριστική σε αυτές τις κρίσιμες ώρες.

Μπορείτε να καλείτε όλο το 24ωρο: