Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής, που κατά πάσα πιθανότητα θα απορριφθούν, βρίσκεται εκ νέου σήμερα η γαλλική κυβέρνηση. Τις προτάσεις κατέθεσαν το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Αριστεράς – πλην του Σοσιαλιστικού, με αφορμή την απόφαση που έλαβε την Παρασκευή ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί να προχωρήσει στην έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον έτος κάνοντας χρήση του άρθρου 49.3 του γαλλικού Συντάγματος που του επιτρέπει να νομοθετεί ερήμην της Εθνοσυνέλευσης.

Μετά την άρνηση τόσο του Σοσιαλιστικού κόμματος όσο και του Ρεπουμπλικανικού να υπερψηφίσουν τις προτάσεις μορφής, οι πιθανότητες έγκρισης που συγκεντρώνουν δεν είναι σημαντικές. Έτσι το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ότι από σήμερα το βράδυ η Γαλλία θα έχει πλέον έναν εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό και μια κυβέρνηση που σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το εγγύς μέλλον δεν θα κινδυνεύει να ανατραπεί.