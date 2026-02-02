Σε ισόβια κάθειρξη για δωροληψία καταδικάσθηκε σήμερα ο Κινέζος πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Τανγκ Γιτζούν σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Δικαστήριο της Σιαμέν, στη νοτιοανατολική επαρχία Φουτσιάν, ανακοίνωσε πως ο Τανγκ δέχθηκε παρανόμως περιουσία αξίας άνω των 137 εκατομμυρίων γιουάν (19,71 εκατομμύρια δολάρια) στο διάστημα από το 2006 ως το 2022 και καταχράσθηκε τη θέση του για να επιδιώξει οφέλη από οντότητες και άτομα σε τομείς όπως οι εγγραφές εταιρειών στο χρηματιστήριο, οι εξαγορές γης, τα τραπεζικά δάνεια και η διαχείριση δικαστικών υποθέσεων.

«Οι ενέργειες του Τανγκ συνιστούν το έγκλημα της δωροληψίας», αναφέρει το δικαστήριο στην απόφασή του, προσθέτοντας ότι τα ποσά ήταν «ιδιαίτερα μεγάλα» και προκάλεσαν «ιδιαίτερα σοβαρές απώλειες» στα συμφέροντα του κράτους και του λαού.

Ο Τανγκ στερήθηκε επίσης ισοβίως τα πολιτικά δικαιώματά του, ενώ κατασχέθηκε όλη η προσωπική περιουσία του, μετέδωσε το CCTV.

Η καταδίκη του ανακοινώθηκε καθώς, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ προωθεί μια σαρωτική εκστρατεία κατά της διαφθοράς. Το σαββατοκύριακο η κινεζική υπηρεσία κατά της διαφθοράς ανακοίνωσε ότι άρχισε έρευνα σε βάρος του Ουάνγκ Σιανγκσί, υπουργού Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, σε μια σπάνια περίπτωση διεξαγωγής έρευνας εις βάρος εν ενεργεία υπουργού.

Ο 64χρονος Τανγκ άρχισε τη σταδιοδρομία του στην ανατολική επαρχία Τζετζιάνγκ, όπου έμεινε τρεις δεκαετίες και αναδείχθηκε σε υπαρχηγό του Κομμουνιστικού Κόμματος της επαρχίας. Αργότερα υπηρέτησε ως κυβερνήτης της επαρχίας Λιαονίνγκ πριν διορισθεί το 2020 υπουργός Δικαιοσύνης.

Σε βάρος του Τανγκ άρχισε έρευνα τον Απρίλιο του 2024 για σοβαρά πειθαρχικά και νομικά αδικήματα, μια διατύπωση που συνήθως χρησιμοποιείται για περιπτώσεις διαφθοράς. Διαγράφηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα αργότερα εκείνη τη χρονιά.