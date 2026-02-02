«Θα καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΟΡΕΝ.

Σχολίασε ότι «είναι όμως παράδοξο τη στιγμή που ο πρωθυπουργός ανοίγει τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης, να βγαίνει το πρωί ο κ. Γεωργιάδης και να κάνει δριμεία επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές, ενώ την ίδια στιγμή ο κ. Δένδιας κάνει κριτική στην κυβέρνηση -υιοθετώντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στην ουσία- ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης».

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ από πέρυσι τον χειμώνα εκκίνησε τη δημόσια συζήτηση για τις θεσμικές αλλαγές, τονίζοντας ότι «τα θέματα της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ή το θέμα του άρθρου 86, το έχουμε βάλει πρώτοι». Παράλληλα έκανε λόγο για αυτοαναφορικότητα και υποκρισία στο διάγγελμα του πρωθυπουργού ιδίως για το άρθρο 86. «Το εργαλειοποίησε και κρύφτηκε πίσω από αυτό και στην υπόθεση Βορίδη – Αυγενάκη, για να μην παραπεμφθούν και στην υπόθεση του κ. Καραμανλή για να παραπεμφθεί για ένα αδίκημα τελείως διαφορετικό από εκείνο για το οποίο παραπέμπονταν οι υφιστάμενοί του», είπε. «’Αρα, το άρθρο 86 ο πρωθυπουργός το διέστειλε τόσο πολύ για να κρυφτεί πίσω του η κυβέρνηση, που συνιστά βαθιά υποκρισία να λέει ότι με πρωτοβουλία θα το αλλάξει», σχολίασε.

Για το ζήτημα της εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για «παλινωδίες» του πρωθυπουργού. Ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι θα εκλέγεται πια ο ΠτΔ με πλειοψηφία 151 «-και το στηρίξαμε όλοι-, αλλά δεν θα αλλάξει το πνεύμα της διαδικασίας, ότι δηλαδή ο Πρόεδρος πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που θα ενώνει». «Πού φτάσαμε; Γι’ αυτό λέμε για καχυποψία, σε έναν πρωθυπουργό που πρότεινε έναν ενεργό βουλευτή του για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς καμία άλλη υποστήριξη και χωρίς διάλογο», σχολίασε.

Αναφορικά με το θέμα του Δημοσίου και της μονιμότητας, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχει σοβαρή αξιολόγηση και σχολίασε: «Αυτή η κυβέρνηση έχει ψηφίσει δύο νόμους για την αξιολόγηση και δεν τους εφαρμόζει. Τι κάνει αντιθέτως; Αναθέσεις, σκληρό πελατειασμό, ρουσφέτι». Τόνισε ότι «η μονιμότητα προφανώς δεν είναι το πρόβλημα. Έχει στη Γαλλία αρθεί η μονιμότητα; Έχει στη Γερμανία αρθεί η μονιμότητα; ‘Αρση μονιμότητας σημαίνει αυτή η κυβέρνηση του πελατειασμού, αύριο απολύει όποιον δεν της αρέσει». «Ξέρετε τι διώξεις καταγγέλλονται καθημερινά από όσους δεν είναι αρεστοί στην κυβέρνηση; Ξέρετε ότι τα δικαστήρια είναι γεμάτα με αιτήσεις ακύρωσης; Έχετε εικόνα τι μπαράζ ρεβανσισμού υπάρχει εδώ και 7 χρόνια, όπου όποιος δεν είναι με τη Νέα Δημοκρατία, μπαίνει στον πάγο;», είπε. Ρώτησε γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τους νόμους που έχει ψηφίσει και «για ποιο λόγο στο Υπουργείο Υγείας είναι όλοι με αναθέσεις και δεν είναι με κρίση». «Εμείς θέλουμε κανονική αξιολόγηση που να λειτουργεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι συνώνυμη με την αναξιοκρατία και τον κομματισμό στο δημόσιο», υποστήριξε και τόνισε ότι «εμείς θα έχουμε δικές μας προτάσεις, θα είναι αναλυτικές. Ανοίξαμε τον διάλογο για την αναθεώρηση. Θα πάμε με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και τις νέες ανάγκες, αλλά όχι λευκή επιταγή».

Σχετικά με τις δηλώσεις Αλεξοπούλου, ο κ. Τσουκαλάς, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του κόμματος, «ανέδειξε την απόσταση λόγων ανάμεσα στην εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου και την απλόχερη πολιτική κάλυψη στη βουλευτή εκ μέρους του κ. Μαρινάκη». «Η κ. Αλεξοπούλου λέγοντας ‘το τζάμπα πέθανε’ δεν μπορούσε να εννοούσε κάποιον άλλον, όταν η ερώτηση στην οποία απαντά αφορά σε έναν χαμηλόμισθο εκπαιδευτικό», είπε. Σχολίασε μεταξύ άλλων επ’ αυτού «η κυβέρνηση που έχει ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό με τα σκάνδαλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διασπάθιση πόρων, όταν οι βουλευτές της καλούνται να τοποθετηθούν για το πώς περνά ο κόσμος απαντούν ‘το τζάμπα πέθανε’», όμως «το τζάμπα για κάποιους υπήρχε και υπάρχει όπως φάνηκε».

Ως προς την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο τόνισε ότι «πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει πάντα διάλογος, προφανώς αυτός πρέπει να είναι χωρίς αυταπάτες για τη στρατηγική της Τουρκίας, η οποία είναι μια στρατηγική επιθετική».

Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις της προηγούμενης εβδομάδας ο κ. Τσουκαλάς είπε μεταξύ άλλων ότι μετά τη συνεδρίαση της ΠΓ επικράτησε μια αυτοαναφορικότητα και μια εικόνα εσωστρέφειας και πως «μέσα στα όργανα πρέπει να λέει ο καθένας την άποψή του γιατί αυτό είναι και το καθήκον μας, αλλά προς τα έξω να έχουμε μια ενιαία φωνή». Σημείωσε ότι «έχουμε δύο αξιώματα: Πρώτον, ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή και ο αγώνας μας είναι αγώνας απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όρος για την πολιτική αλλαγή, για να αναταχθεί η χώρα, είναι να περάσει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, η στρατηγική μας είναι η αυτόνομη εκλογική πορεία και αυτή θέλουμε να είναι». Υπογράμμισε ότι «στα δύο αυτά, δεν έχω ακούσει κανέναν να διαφωνεί» και σχολίασε: «Όλοι πιστεύω πως έχουν αντίληψη της συγκυρίας, της ιστορικής ευθύνης, των καθηκόντων και της προσπάθειας του Μεγάρου Μαξίμου να οδηγήσει τη δημοκρατική παράταξη σε συνθήκες ρευστοποίησης, γιατί ξέρουν ότι μόνο εκείνη μπορεί να είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας».