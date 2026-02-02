Στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας σ στην ERTnews και στο OPEN TV, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ουσιαστική και αναγκαία συζήτηση που αφορά το μέλλον της χώρας και τη σχέση του πολίτη με το κράτος.

Ένα Σύνταγμα που θα απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «ήρθε η στιγμή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση να μπει ουσιαστικά στο τραπέζι», επισημαίνοντας ότι «το υπάρχον Σύνταγμα με τροποποιήσεις κατά καιρούς λειτούργησε για 50 χρόνια. Πλέον έχουμε φτάσει σ’ ένα σημείο όπου χρειάζεται να το δούμε συνολικά, και να φτιάξουμε ένα συνταγματικό κείμενο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 21ου αιώνα και θα λειτουργήσει τα επόμενα 20- 30 χρόνια». Όπως ανέφερε, «οι προκλήσεις του σήμερα απαιτούν ένα θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εποχής».

Αναφέρθηκε στην ανάγκη για «ένα γρήγορο, ψηφιακό και αποτελεσματικό κράτος, στην ενίσχυση της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της ευθύνης των υπουργών», καθώς και στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και στη λειτουργία των πανεπιστημίων.

Συνταγματικές αλλαγές με ευρεία συναίνεση

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι «η κυβέρνηση προσεγγίζει τη συνταγματική αναθεώρηση με πνεύμα διαλόγου και επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης». Όπως ανέφερε, «ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα του κράτους, η αξιολόγηση στη δημόσια διοίκηση, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης αποτελούν αιτήματα της κοινωνίας που υπερβαίνουν κομματικές γραμμές».

Η σχέση πολίτη – κράτους και η Λογοδοσία στο επίκεντρο

Η κ. Σδούκου ανέδειξε ως κεντρικό στόχο της αναθεώρησης, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, τονίζοντας ότι «οι πολίτες ζητούν λύσεις, ταχύτητα, διαφάνεια και λειτουργικότητα».

Σημείωσε ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες του «βαθέος κράτους», με ασφαλιστικές δικλείδες που «ενισχύουν τη λειτουργία του Δημοσίου, χωρίς να απαξιώνεται το έργο των χιλιάδων συνεπών και ικανών δημοσίων λειτουργών».

Αναφερόμενη στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την κοινωνία και είναι καιρός να γίνει μια συζήτηση ουσιαστικών αλλαγών. Πρόκειται άλλωστε για θέμα που είχε αναδείξει ο πρωθυπουργός πριν χρόνια».

Συναίνεση ή περιχαράκωση; Οι επιλογές της αντιπολίτευσης

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού «γενναίο πολιτικό βήμα» και σημείωσε ότι «πλέον έρχεται η ώρα της ευθύνης και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης». Όπως ανέφερε, «θα ήταν δύσκολο να δικαιολογηθεί μια αρνητική στάση σε ζητήματα όπως η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η λειτουργία του κράτους και η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης». Σημείωσε πως «η αντιπολίτευση έχει μια απόφαση να πάρει, αν θα συμμετάσχει δημιουργικά ή αν απλώς θα υπονομεύει και θα “πετροβολά” τη διαδικασία».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια να παρουσιαστεί η συνταγματική αναθεώρηση ως «αλλαγή ατζέντας» αποκαλύπτει «αδυναμία ουσιαστικής τοποθέτησης σε ένα θέμα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και περιλαμβάνει κρίσιμες θεσμικές τομές».

Για το δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Αναφερόμενη στο τραγικό δυστύχημα, η κ. Σδούκου τόνισε ότι πρόκειται για ένα σοκαριστικό και άδικο γεγονός που δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Υπογράμμισε ότι «η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι τις φέρουν, είτε πρόκειται για την επιχείρηση και τον εργοδότη είτε -εφόσον προκύψει- για υπηρεσίες που δεν άσκησαν επαρκείς ελέγχους».

Τόνισε ότι «μέχρι την ολοκλήρωση των πορισμάτων από τη Δικαιοσύνη και τις αρμόδιες αρχές δεν μπορεί να υπάρξουν απολύτως βέβαια συμπεράσματα», ενώ υπογράμμισε την «ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης και της αυξημένης ευθύνης των επιχειρήσεων για την ασφάλεια των εργαζομένων» καθώς «δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν άνθρωποι να εργαστούν και να μην υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας και όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις».

Δεν υπάρχουν τζαμπατζήδες πολίτες

Η κ. Σδούκου, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για τις δηλώσεις της κ. Αλεξοπούλου, σημείωσε ότι «δεν υπάρχουν τζαμπατζήδες πολίτες αλλά δημόσιοι λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, που δουλεύουν στα νησιά, επιτελούν τον ιερό τους ρόλο και θέλουν να εργάζονται και να ζουν αξιοπρεπώς». Υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες «και αξίζει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτούς».

Τόνισε όμως ότι η κ. Αλεξοπούλου «πάνω στην ροή της συζήτησης είπε κάτι με λάθος τρόπο, ήταν άστοχο, και σίγουρα δεν είχε την πρόθεση να προσβάλει κάποιον».

Οι δηλώσεις Καρυστιανού μαρτυρούν άγνοια και λαϊκίστικη αντιμετώπιση της πολιτικής

Απαντώντας σε ερώτηση για σχετικές δηλώσεις της κ. Καρυστιανού, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν χρειάζεται τροχονόμο της δημόσιας ζωής». Υπογράμμισε μάλιστα πως «καλούμαστε να σχολιάσουμε τη δήλωση της για τα Ελληνοτουρκικά και την αξίωση της να απαιτεί από τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει για την ατζέντα υπό ποια ιδιότητα; Είναι θεσμικό πρόσωπο; Είναι αρχηγός κόμματος;».

Τόνισε επίσης ότι η κ. Καρυστιανού έχει δικαίωμα «να λέει ό,τι θέλει, θα πρέπει άραγε εμείς να χορεύουμε στο ρυθμό αυτό;» σημείωσε δε πως «αν θέλει ρόλο στη δημόσια ζωή να τον διεκδικήσει. Αλλά πέραν τούτου, η δήλωση της δείχνει άγνοια και της ίδιας και των όσων της γράφουν αυτά που αναρτά. Άγνοια θεμάτων και λαϊκισμό». Κλείνοντας τόνισε ότι «παρόμοια πειράματα άγνοιας η χώρα τα πλήρωσε στο παρελθόν»