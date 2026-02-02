Η νεότερη γυναίκα διπλή δολοφόνος στη Βρετανία, η Λορέιν Θορπ, η οποία είχε βασανίσει μια γυναίκα τρίβοντας το πρόσωπό της σε τρίφτη τυριού και ρίχνοντας αλάτι στις ανοιχτές πληγές της, βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο των Αρχών, καθώς εξετάζεται ξανά το ενδεχόμενο αποφυλάκισής της υπό όρους.

Η Λορέιν Θορπ ήταν μόλις 15 ετών όταν το 2009 δολοφόνησε τον πατέρα της, Ντέσμοντ Θορπ, 43 ετών και τη Ρόζαλιν Χαντ, 41 ετών, στην κομητεία του Σάφολκ, μαζί με τον Πολ Κλαρκ, τότε 41 ετών. Η Θορπ καταδικάστηκε το 2010 σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 14 ετών από το Όλντ Μπέιλι στο Λονδίνο.

Η ελάχιστη ποινή της ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2023, γεγονός που την κατέστησε επιλέξιμη για αποφυλάκιση υπό όρους. Ωστόσο, η Θορπ δεν συνεργάστηκε με τη σχετική διαδικασία και το ίδιο έτος της αρνήθηκαν την αποφυλάκιση, καθώς κρίθηκε ότι εξακολουθεί να αποτελεί υπερβολικά μεγάλο κίνδυνο για το κοινό ή ακόμη και για μεταφορά σε φυλακή ανοιχτού τύπου.

Πλέον, η 31χρονη σήμερα Θορπ έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί εκ νέου ενώπιον των αρμόδιων αρχών τον Φεβρουάριο και αναμένεται να καταθέσει στο πλαίσιο νέας ακρόασης για την αποφυλάκισή της. Η ακρόαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και η απόφαση θα ληφθεί εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωσή της.

Εκπρόσωπος του Συμβούλιο Αποφυλακίσεων δήλωσε: «Έχει προγραμματιστεί προφορική ακρόαση για την επανεξέταση της αποφυλάκισης της Λορέιν Θορπ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2026. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Αποφυλακίσεων επικεντρώνονται αποκλειστικά στον κίνδυνο που θα μπορούσε να αποτελέσει ένας κρατούμενος για το κοινό σε περίπτωση αποφυλάκισης και στο κατά πόσο αυτός ο κίνδυνος μπορεί να διαχειριστεί στην κοινότητα».

Η Θορπ ήταν 16 ετών όταν καταδικάστηκε από κοινού για τις δύο δολοφονίες μαζί με τον Κλαρκ, έπειτα από επτά εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Ίπσουιτς. Το δικαστήριο άκουσε ότι το πρώτο θύμα, η Ρόζαλιν Χαντ, βασανίστηκε και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου επί αρκετές ημέρες σε διαμέρισμα στο Μάουντμπάτεν Κορτ στο Ίπσουιτς, με τη Θορπ να ευθύνεται για γροθιές, κλοτσιές και ποδοπατήματα στο κεφάλι της.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αποκαλύφθηκε ότι τρίφτης τυριού τρίφτηκε στο πρόσωπο της Χαντ μέχρι να ματώσει, ενώ αλάτι ρίχτηκε στις ανοιχτές πληγές της και τα μαλλιά της πυρπολήθηκαν με αναπτήρα. Το σώμα της εντοπίστηκε από την αστυνομία στις 9 Αυγούστου 2009, έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασε πολίτης για την ασφάλειά της. Η νεκροτομή έδειξε ότι πέθανε από ισχυρό χτύπημα στον λαιμό και στο στήθος, είχε εννέα σπασμένα πλευρά και πολλαπλά εξωτερικά τραύματα.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Θορπ σκότωσε τον πατέρα της, Ντέσμοντ, πνίγοντάς τον με ένα μαξιλάρι, φοβούμενη ότι θα αποκάλυπτε στην αστυνομία τις λεπτομέρειες για τον θάνατο της Ρόζαλιν Χαντ. Ο Ντέσμοντ Θορπ, που περιγράφηκε ως «ευάλωτος» αλκοολικός, δέχθηκε επίσης κλοτσιές ενώ βρισκόταν στο έδαφος, με τη Θορπ να παραδέχεται αργότερα στους αστυνομικούς ότι θα έβρισκαν «τα αποτυπώματα των αθλητικών της παπουτσιών στο κεφάλι του». Το σώμα του εντοπίστηκε το πρωί της 10ης Αυγούστου 2009, έπειτα από πληροφορία ότι ένας άνδρας είχε πεθάνει σε κατοικία στην περιοχή Λίμερικ Κλόουζ του Ίπσουιτς.

Η Θορπ και ο Κλαρκ συνελήφθησαν άμεσα, καθώς οι αρχές υποψιάστηκαν ότι οι δύο θάνατοι συνδέονταν. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η Θορπ ζούσε με τον πατέρα της μετά τον χωρισμό των γονιών της όταν ήταν 12 ετών, μετακινούμενη μεταξύ εξαθλιωμένων διαμερισμάτων και ακόμη και σκηνών. Κατά την περίοδο αυτή γνώρισε τον Κλαρκ, γνωστό ως νταή του δρόμου στο Ίπσουιτς, και ξεκίνησαν να πίνουν μαζί.

O Πολ Κλαρκ

Στις 25 Αυγούστου 2009, η Θορπ και ο Κλαρκ εμφανίστηκαν στο δικαστήριο κατηγορούμενοι για τις δολοφονίες της Ρόζαλιν Χαντ και του Ντέσμοντ Θορπ. Αμφότεροι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, χωρίς ωστόσο να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της δίκης. Η εισαγγελέας Ρος Τζόουνς δήλωσε: «Η Ρόζαλιν Χαντ έγινε φυλακισμένη στο ίδιο της το σπίτι και πέθανε από πολλαπλά τραύματα λόγω των συνεχών επιθέσεων που υπέστη από τα χέρια τους. Ο Ντέσμοντ Θορπ, που σκοτώθηκε λίγες ημέρες αργότερα, πνίγηκε για λόγους που μόνο ο Κλαρκ και η Θορπ γνωρίζουν».

Οι ένορκοι άκουσαν μαρτυρία φίλου της Θορπ, ο οποίος ανέφερε ότι του είχε ομολογήσει πως ήταν δολοφόνος, ενώ συγκρατούμενή της κατέθεσε ότι η Θορπ μιλούσε για τη δολοφονία του πατέρα της στην επέτειο του θανάτου του, σύμφωνα με την Daily Mail. Μετά από περισσότερες από 17 ώρες διαβουλεύσεων, το σώμα των ενόρκων έκρινε τη Θορπ και τον Κλαρκ ενόχους για τις δύο δολοφονίες με πλειοψηφία 10-2.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Τζάστις Σουίνι ανέφερε: «Η Θορπ ήταν υπεύθυνη για παρατεταμένα χτυπήματα, κλοτσιές και ποδοπατήματα στη Ρόζαλιν, η οποία από την αρχή δεν ήταν σε θέση να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τον εαυτό της. Στο τέλος των επιθέσεων ήταν εντελώς αβοήθητη. Αντί να μετανοεί, η Λορέιν φαίνεται να το απολάμβανε, περιγράφοντας μάλιστα σε φίλους της πώς ποδοπάτησε το κεφάλι της Ρόζαλιν». Πρόσθεσε ακόμη ότι η μόνη πιθανή εξήγηση για τον θάνατο του πατέρα της ήταν ο φόβος ότι θα κατέφευγε στην αστυνομία, ενώ τόνισε πως δεν αποδέχεται ότι η Θορπ βρισκόταν πλήρως υπό τον έλεγχο του Κλαρκ, χαρακτηρίζοντάς την πεισματάρα, χειριστική και με «μια αποτρόπαιη ιστορία».

Ο Πολ Κλαρκ καταδικάστηκε επίσης σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 27 ετών. Πέθανε σε ηλικία 46 ετών, αφού βρέθηκε αναίσθητος στις φυλακές ΧΜΠ Γουάιτμουρ στην κομητεία του Κέιμπριτζσαϊρ, την 1η Σεπτεμβρίου 2014.