Μια μια απρόσμενη ανακοίνωση επέλεξε να ξεκινήσει ο Γιώργος Λιανός το νέο συμβούλιο του νησιού, στο Survivor της Κυριακής, όπως είδαμε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ μέσα από το νέο επεισόδιο.

Κάτι που δεν περίμεναν να ακούσουν τόσο οι παίκτες της κόκκινης όσο και οι παίκτες της μπλε ομάδας του ριάλιτι επιβίωσης. Κι αυτό μιας και ο παρουσιαστής ανακοίνωσε μια αναγκαία αποχώρηση.

Ειδικότερα, αφού μίλησε με πολλά και άκρως εγκωμιαστικά λόγια για παίκτη της ομάδας των Αθηναίων, ο Γιώργος Λιανός σημείωσε τα εξής στον αέρα του νέου επεισοδίου για το Survivor.

“Μας εξέφρασε αυτό που είχε στο μυαλό του. Ότι δηλαδή ίσως δεν είναι ο καλύτερος δρόμος να συνεχίσει στο Survivor γιατί, όπως είπε ο ίδιος, δεν θέλει να είναι βάρος στην ομάδα του. Ήταν εδώ για να παλέψει, για να στηρίξει την ομάδα του να κατακτήσει έπαθλα, ασυλίες και φυσικά φαγητό. Δεν θέλει να είναι πρόβλημα ούτε στον τρόπο διαδικασίας του παιχνιδιού”.

“Ο Gio Καραντώνης, λοιπόν, αποφάσισε και εμείς σεβόμαστε την απόφαση του αυτή… να αποχωρήσει από το παιχνίδι” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός για να δώσει, αμέσως μετά, τον λόγο στον πρώην πια παίκτη του Survivor και εκείνος να αποχωρήσει, λίγα λεπτά αργότερα, από το συμβούλιο του νησιού και κατ’ επέκταση από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ το βράδυ της Κυριακής.