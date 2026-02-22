Ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτίζαν κοντράρονται στο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος της Σερβίας και οι οπαδοί τους παίζουν ξύλο σε διάφορα σημεία του Βελιγραδίου, με την αστυνομία να προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση.

Ο Ερυθρός Αστέρας είναι στην 1η θέση και η Παρτίζαν στη 2η, με μόλις ένας βαθμός να τους χωρίζει. Ακόμη κι αν η διαφορά ήταν μεγαλύτερη όμως, δεν θα άλλαζε κάτι για τους οπαδούς τους: Ξύλο θα έπαιζαν και τότε, ξύλο παίζουν και τώρα και μάλιστα… οπουδήποτε.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Σερβίας, έχουν υπάρξει επεισόδια σε κεντρικούς δρόμους, πλατείες και διάφορα καταστήματα, με τους οπαδούς να χρησιμοποιούν όχι μόνο τα χέρια τους αλλά και διάφορα αντικείμενα και «όπλα».

22.02.2026🇷🇸FK Crvena Zvezda – FK Partizan Beograd, Fight Delije and Grobari before match, click here for live report: https://t.co/U7piAV4l7L



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/uiAEOJL4Oy — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 22, 2026

Την ίδια ώρα, αστυνομικές δυνάμεις υπάρχουν σε αρκετά σημεία του Βελιγραδίου, με στόχο να μην ξεφύγει εντελώς η κατάσταση και να είναι όλα υπό έλεγχο τόσο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι όσο και μετά τη λήξη του.