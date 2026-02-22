Στη σύλληψη τριών νεαρών στην περιοχή του Δενδροποτάμου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε, όταν ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα, αρνήθηκε να σταματήσει προκειμένου να τους διενεργηθεί έλεγχος.

Ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα. Ένας από τους συλληφθέντες μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ, συνοδεία αστυνομικών σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες λόγω του τραυματισμού του κατά την πρόσκρουση.

Κατά τη σύλληψή τους, οι νεαροί προέβαλαν αντίσταση, ενώ σε έλεγχο βρέθηκε και κατασχέθηκε απομίμηση όπλου.