Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι καλεί τον πρέσβης των ΗΠΑ στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ, έπειτα από τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του ακτιβιστή της άκρας δεξιάς Κεντέν Ντεράνκ και κατήγγειλε εξωτερική ανάμειξη στις υποθέσεις της Γαλλίας.

Ο φοιτητής Κεντέν Ντεράνκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ακροαριστερούς ακτιβιστές, ενώ το περιστατικό έχει συγκλονίσει τη Γαλλία.

Στην πρώτη επίσημη αντίδραση, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατήγγειλε την Παρασκευή την πολιτική βία της άκρας αριστεράς και ζήτησε την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι, της οποίας ηγείται ο πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ, και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσαν ότι παρακολουθούν την υπόθεση και προειδοποίησαν ότι «ο βίαιος ριζοσπαστικός αριστερισμός βρίσκεται σε άνοδο» και ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Reports, corroborated by the French Minister of the Interior, that Quentin Deranque was killed by left-wing militants, should concern us all. Violent radical leftism is on the rise and its role in Quentin Deranque’s death demonstrates the threat it poses to public safety. We will… — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) February 19, 2026

«Καλέσαμε τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σχόλιο για την τραγωδία αυτή (…) η οποία αφορά την (γαλλική) εθνική κοινότητα», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στα μέσα France Info/France Inter/Le Monde.

«Αρνούμαστε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας (…) για πολιτικούς λόγους», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Η Γαλλία δεν δέχεται μαθήματα από τις ΗΠΑ για τη βία, ιδίως από τη διεθνή της αντίδρασης», προειδοποίησε.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, σχολίασε επίσης τον θάνατο του Κεντέν Ντεράνκ προκαλώντας την αυστηρή ανάκλησή της στην τάξη από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος της ζήτησε «να σταματήσει να σχολιάζει αυτά που συμβαίνουν στις χώρες των άλλων».

Ο Τσαρλς Κούσνερ ανέλαβε τα καθήκοντα του πρεσβευτή της κυβέρνησης Τραμπ στη Γαλλία το καλοκαίρι του 2025 και είναι η δεύτερη φορά που καλείται στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας. Στα τέλη του Αυγούστου του εκφράστηκε η δυσαρέσκεια του Παρισιού για ανάρμοστη διπλωματική συμπεριφορά όταν επέκρινε «την απουσία επαρκούς δράσης κατά του αντισημιτισμού» από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Το επιτελείο του Ζαν-Νοέλ Μπαρό δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει την ημερομηνία της πρόσκλησης. Λόγω της απουσίας του Τσαρλς Κούσνερ, στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών προσήλθε ο επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας στη θέση του.