Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο του Παναιτωλικού επικρατώντας με 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και πλέον έχουν στρέψει την προσοχή τους στην ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League.

Οι Πειραιώτες μετά το πρώτο αποτέλεσμα στο Φάληρο θα μεταβούν στην Γερμανία γνωρίζοντας πως δεν έχουν τίποτα να χάσουν και θα τα δώσουν όλα ώστε να κάνουν μια καλή εμφάνιση ευελπιστώντας πως θα τους χαμογελάσει και η τύχη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του για την αναμέτρηση με τους Γερμανούς και θεωρείται σίγουρο πως θα κάνει αλλαγές στο αρχικό σχήμα χρησιμοποιώντας όλα του τα «όπλα» με στόχο το γκολ.

Παίκτες που δεν αγωνίστηκαν στο ματς με τον Παναιτωλικό, όπως οι Ντανιέλ Ποντένσε, Σαντιάγκο Έσε, Χρήστος Μουζακίτης, Παναγιώτης Ρέτσος και Ζέλσον Μαρτίνς αναμένεται να βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα της Τρίτης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για το Λεβερκούζεν με την τελευταία προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για το ίδιο απόγευμα στο γήπεδο του αγώνα.

Στην Γερμανία ο Ολυμπιακός δεν θα είναι μόνος του, καθώς θα έχει στο πλευρό του τους φιλάθλους του. Η Πειραιώτες προμηθεύτηκαν 1.600 εισιτήρια για την αναμέτρηση.