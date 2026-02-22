Η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε με 3-0 από τη Λος Άντζελες FC και ο Λιονέλ Μέσι ήταν έξαλλος με του διαιτητές και ήθελε να κάνει… ντου στα αποδυτήριά τους, τον συγκράτησε όμως, με μεγάλη προσπάθεια, ο Λουίς Σουάρες.

Η ομάδα του Αργεντίνου άσου δεν μπήκε καθόλου καλά στη νέα σεζόν, με τον ίδιο να μην μπορεί να βοηθήσει καθόλου με την απόδοσή του. Ο Μέσι, όμως, δεν είχε νεύρα με τον εαυτό του αλλά με τους διαιτητές, όπως προκύπτει από βίντεο που κυκλοφορεί.

Σε αυτό, φαίνεται ο 38χρονος Αργεντίνος να προσπαθεί να μπει στα αποδυτήρια των διαιτητών, με τον Σουάρες να… δίνει μάχη για να τον συγκρατήσει. Μάχη που έφερε αποτέλεσμα τελικά, καθώς λίγα δευτερόλεπτα μετά οι δυο τους φεύγουν και πάνε προς τα αποδυτήρια της ομάδας τους.