Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη της Γαστούνης, έπειτα από πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των κρουσμάτων βίας από Ρομά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Στη συνάντηση έδωσαν το «παρών» ο Δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός, στελέχη της δημοτικής αρχής, ο Αστυνομικός Δ/ντης Ηλείας, Παρασκευάς Μασούρας, καθώς και δεκάδες πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι ζητούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Η σημερινή κινητοποίηση έρχεται στον απόηχο του σοβαρού αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε το Σάββατο σε κεντρικό σημείο της Γαστούνης και προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Οι επαγγελματίες της πόλης ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης, συστηματική παρουσία περιπολιών και στοχευμένα μέτρα πρόληψης, επισημαίνοντας ότι τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά πλήττουν τόσο την καθημερινότητα όσο και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σημειώθηκε ένταση που κλιμακώθηκε σε βίαιη συμπλοκή. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης περιπτέρου, ο γιος του και ένας φίλος τους που βρισκόταν στο σημείο.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου και νοσηλεύονται.

Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση των αστυνομικών της ΟΠΔΙ, οι οποίοι προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες σε καταυλισμό της περιοχής. Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών προσήχθησαν επτά άτομα, εκ των οποίων οι δύο προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν πλήρως τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό, ενώ η υπόθεση έχει πάρει ήδη τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Βίντεο-ντοκουμέντο

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσει βίντεο-ντοκουμέντο που έχει έρθει στο φως, στο οποίο αποτυπώνεται καρέ-καρέ η κλιμάκωση της έντασης και η εκδήλωση της επίθεσης. Το οπτικό υλικό αναμένεται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε κατοίκους και επαγγελματίες της Γαστούνης, οι οποίοι μέσω της σημερινής σύσκεψης ζητούν σαφείς δεσμεύσεις και άμεσες παρεμβάσεις, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή αντίστοιχων γεγονότων στο μέλλον.