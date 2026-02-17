Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν από συμμορίες Ρομά που λεηλατούν τις περιούσιες τους καταγγέλλουν κάτοικοι της Νέας Περάμου οι οποίοι δηλώνουν πλέον απελπισμένοι με την όλη κατάσταση και τονίζουν πως φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους.

Ο κ. Νίκος Ζιαμπάρας, κάτοικος της περιοχής, μίλησε το πρωί της Τρίτης 17/2 για το πρόβλημα που έχουν με τις επιδρομές ληστών και συμμοριών στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Το πρόβλημα στην περιοχή είναι πολύ μεγάλο. Αν δεν κάνουν κάτι, οι υπεύθυνοι είναι για μένα οι αρμόδιοι φορείς. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Μας έχουν παραμυθιάσει πολύ καιρό τώρα. Δεν έρχεται κανένας. Το πρόβλημα είναι με την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα τον τελευταίο καιρό. Εμένα με έχουν κλέψει. Και τον γείτονα. Του έκλεψαν και το σπίτι και το αμάξι και το παράτησαν σε άσχημη κατάσταση. Υπάρχει πολύ έντονο. Αν δεν κάνει κάποιος κάτι από τους αρμόδιους φορείς, θα έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα στην περιοχή», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος Πανελλαδικού Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Κώστας Παπαντώνης, μίλησε επίσης στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Νέας Περάμου με τις ληστρικές επιδρομές εξηγώντας: «Το έσπασαν όλο το αμάξι και το άφησαν λαμαρίνες. Αυτό είναι από τους Ρομά. Το βρήκαν στον Ασπρόπυργο και ειδοποίησαν τους γερανούς να πάνε να το πάρουν από το χώρο, γιατί το είχαν κλείσει στο δρόμο. Συνέβη και αυτό με το βιντεάκι που έγινε με τους Ρομά, με τους τέσσερις που μπήκαν στο σπίτι με το όπλο. Αυτό έγινε στις 20 του μηνός. Στις 8 του μηνός βγήκαμε στο δρόμο οι κάτοικοι, γύρω στα 500 άτομα, και διαμαρτυρηθήκαμε και λέμε δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Στις 11 του μηνός έγινε η κλοπή με θύμα πατέρα παιδιού ΑμεΑ και έχει μείνει ο άνθρωπος από αυτοκίνητο, το έκαναν σμπαράλια και το βρήκε διαλυμένο. Στις 12 αφού έγινε όλη αυτή η φασαρία, κάνανε μια σύσκεψη στο Δήμο. Είπαν κάποια πράγματα, έμεινε εκεί. Στις 13 ξαναέβγαλαν ένα δελτίο τύπου ο Δήμος και λέει «έχουμε ένα πρόγραμμα, μιλάμε με κάποιους αρχηγούς αστυνομίας».

«Πράγματι, 13/12 βγήκε ένα δελτίο τύπου ότι συλλάβανε κάποιους. Η αστυνομία έχει έναν φύλακα που κλειδώνεται την πόρτα και έχει και κάμερα απ’ έξω μην κλέβουν το αυτοκίνητο. Αυτό το έχουμε πει τόσες φορές. Στο αστυνομικό τμήμα», σημείωσε ο κ. Παπαντώνης.