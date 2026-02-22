Ο Ολυμπιακός πήγε στην Κρήτη με τον… αέρα του απόλυτου φαβορί για να κατακτήσει το Κύπελλο, κόντρα σε έναν Παναθηναϊκό που ήταν ντεφορμέ και με πολλά προβλήματα εντός κι εκτός παρκέ, ωστόσο μέσα σε δύο ώρες όλα ανατράπηκαν.

Οι Πειραιώτες με εξαίρεση το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου όπου μάζεψαν την διαφορά, ήταν απογοητευτικοί στον τελικό, έχασαν με κάτω τα χέρια και θα μπορούσε η διαφορά να ήταν τουλάχιστον στους 20 πόντους.

Για ποιους λόγους «χρεώνεται» την απώλεια του Κυπέλλου και την εύκολη ήττα από τον Παναθηναϊκό ο Γιώργος Μπαρτζώκας, οι παίκτες που αδικούνται, η εικόνα του Εβάν Φουρνιέ και πόσο θα λείψει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

