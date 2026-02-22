Ετοιμάζει εκπλήξεις ο Αταμάν

Η πρώτη κούπα της σεζόν στο μπάσκετ πήγε στον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Αταμάν να νικάει εχθρούς και «φίλους». Ο Τούρκος παρουσίασε μια ομάδα απολύτως συγκεντρωμένη και διαβασμένη στο Final 8, η οποία ήταν και πολύ ενισχυμένη με τον Χέιζ-Ντέιβις, κερδίζοντας τη μάχη με τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Αυτό έκανε ευτυχισμένους τους οπαδούς των «πράσινων», δεν είναι σίγουρο όμως ότι αισθάνονται έτσι και κάποιοι εξ όσων είναι κοντά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Άτομα που έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Αταμάν και προσπαθούν σταθερά να φτιάχνουν κλίμα εις βάρος του, όχι για το καλό της ομάδας αλλά για προσωπικούς τους λόγους. Ο Τούρκος όμως είναι ενημερωμένος για όλα και τους επιφυλάσσει εκπλήξεις. Όχι μόνο στο παρκέ, αλλά και μπροστά από τα μικρόφωνα. Θα έρθει η ώρα…

Το λάθος με Πίτερς και ο Φουρνιέ

Στον Ολυμπιακό δεν θα… πεθάνουν κιόλας για την απώλεια του κυπέλλου, αυτό το Final 8 όμως δημιουργεί ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να βρει απαντήσεις ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» δεν διάβασε καλά την κατάσταση, εκτίμησε λάθος την κατάσταση και οι επιλογές του για τους ξένους μπορεί να έχουν συνέπειες και στη συνέχεια της σεζόν. Το συμβόλαιο του Πίτερς, υπενθυμίζω, λήγει. Επίσης, όσο κι αν δεν υπάρχει θέμα επισήμως, στον Πειραιά είναι προβληματισμένοι με τον Φουρνιέ, ο οποίος πληρώνεται για να… βομβαρδίζει τα αντίπαλα καλάθια και όχι για να αποθεώνει την ελληνική κουζίνα και τα γλυκά της.

Αδιάβαστος Μπαρτζώκας

Σε σχέση με τον Αταμάν πάντως, υπάρχει ένας τομέας στον οποίο ο Μπαρτζώκας υπερέχει κατά πολύ: Δεν έχει αμφισβήτηση από τους δικούς του, από το περιβάλλον της ομάδας του, από το περιβάλλον των Αγγελόπουλων. Δεν δέχεται κριτική για τα πάντα, όπως συμβαίνει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν δημιουργείται κλίμα εναντίον του ώστε να χρεωθεί ενδεχόμενες αποτυχίες στην πορεία της σεζόν. Αυτές οι αποτυχίες όμως θα έρθουν αν ο Μπαρτζώκας παραμείνει κολλημένος ως εκεί που δεν πάει στις μπασκετικές αρχές του και δεν παρουσιάσει και κάτι νέο σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως ήταν για παράδειγμα αυτός ο τελικός. Ένας τελικός στον οποίο ο Ολυμπιακός είχε 23% στα τρίποντα και ο καλύτερος σουτέρ του ήταν εκτός 12άδας.

Γι’ αυτό στηρίζει Γκαγκάτση ο Τσέφεριν

Στα ποδοσφαιρικά, η πλευρά της ΕΠΟ και του ΠΑΟΚ αντιλαμβάνεται, όπως σημείωσα και χθες, ως ευκαιρία για διαφήμιση στον Γκαγκάτση τα όσα είπε για αυτόν ο Τσέφεριν. Λογικό είναι να προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά, την αλήθεια όμως την ξέρουν όλοι: Ο πρόεδρος της UEFA στηρίζει τη νυν διοίκηση της ΕΠΟ επειδή και αυτή τον στηρίζει. Αν ο Γκαγκάτσης δεν ήταν υπέρ του Τσέφεριν θα υπήρχε αυτή η αποθέωση από την πλευρά του Σλοβένου; Για κανένα λόγο. Τα πράγματα επομένως είναι πολύ απλά: Ο Τσέφεριν θεωρεί εκπληκτικό πρόεδρο και φίλο του τον Γκαγκάτση, επειδή αυτός είναι με το μέρος του. Εκτός κι αν πιστεύει κανείς ότι ο πρόεδρος της UEFA παρακολουθεί ανελλιπώς και με μεγάλο ενδιαφέρον το πώς διοικεί ο Γκαγκάτσης την ελληνική ομοσπονδία.

Μεγαλώνει η αμφισβήτηση

Μιας και αναφέρθηκα στην ΕΠΟ πάντως, να σημειώσω και τούτο: Μεγαλώνει ο αριθμός όσων δεν πείθονται από τον Γκαγκάτση και από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την όλη κατάσταση. Και επειδή μεγαλώνει ο αριθμός όσων πάνε απέναντι σιγά-σιγά, μεγαλώνει και η ανάγκη για επικοινωνιακές φανφάρες και διαφήμιση του προέδρου της ομοσπονδίας μέσω των όσων είπε ο επικεφαλής της UEFA. Πριν καν συμπληρωθούν δύο χρόνια με τον Γκαγκάτση στο τιμόνι της ΕΠΟ, η αμφισβήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα περίμενε κανείς. Και αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το βλέπουμε κάθε εβδομάδα άλλωστε. Δεν χρειάζεται να μας πει ο Τσέφεριν τι βλέπουμε.

Αδιαφορεί ο Μπενίτεθ

Στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά τον Ράφα Μπενίτεθ: Θα συνεχίσει να κάνει ό,τι θέλει αδιαφορώντας για το αν οι επιλογές του θα έχουν την καθολική αποδοχή ή αν θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Ισπανός, όπως έχω σημειώσει, ξέρει πολύ καλά τι κλίμα έχει δημιουργηθεί και έχει αποφασίσει πως αν είναι να φύγει από την Ελλάδα, αυτό θα γίνει με απόλυση και όχι με παραίτηση. Θα φύγει με αποζημίωση. Γι’ αυτό και θα συνεχίσει να κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό, αδιαφορώντας για το αν αυτό, αρκετές φορές, μοιάζει να στερείται λογικής. Στο κάτω-κάτω, τι δουλεύει με γνώμονα τη λογική στον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου, για να φαίνεται παράταιρος ο Μπενίτεθ;