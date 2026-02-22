Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) διεξήγαγε, από 9 έως 20 Φεβρουαρίου, χειμερινή εκπαίδευση – διαβίωση στο Περτούλι Τρικάλων, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ).

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η εκπαίδευση περιέλαβε, μεταξύ άλλων, διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων, βολές μάχης ταχείας αντίδρασης, αντικείμενα εκμάθησης τεχνικών επιβίωσης, χρήση κεκλιμένης αερογέφυρας, εκπαίδευση σκι και παροχή Α’ Βοηθειών στο πεδίο της μάχης.