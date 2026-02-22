Πραγματοποιώντας κακή εμφάνιση ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στον τελικό του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό με 79-68. Οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν το μήνυμά τους μέσω των social media και έδωσαν το σύνθημα για τα άλλα δύο τρόπαια που έχουν θέσει ως στόχο.

Παράλληλα η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στο κλειστό του Ηρακλείου. Αναλυτικά το μήνυμα:

«Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον υπέροχο κόσμο μας που ήταν στο πλευρό μας. Το Κύπελλο Ελλάδος χάθηκε, όμως η μεγάλη μάχη μαίνεται. Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ ακόμα πιο δυνατά».