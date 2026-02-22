Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα, ο οποίος προσπάθησε να παραβιάσει την περίμετρο ασφαλείας στην κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ, στο Μαρ α Λάγκο σήμερα Κυριακή (22/2). Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά Μέσα, ο ένοπλος σκοτώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ), αφότου εισήλθε παράνομα στην ασφαλή περίμετρο του Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.

Ο άνδρας, γύρω στα 20, κρατούσε κάτι που φαινόταν να είναι ένα κυνηγετικό όπλο και ένα δοχείο καυσίμου καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην κατοικία του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία. Εξουδετερώθηκε από έναν βοηθό του γραφείου του σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς γύρω στη 01:30 π.μ. την Κυριακή. Το FBI, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς διερευνούν το ιστορικό του ατόμου αναζητώντας το πιθανό κίνητρο της απόπειρας εισβολής του στο θέρετρο του Τραμπ.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Σε συνέντευξη Τύπου οι αρχές ασφαλείας θα δώσουν διευκρινίσεις σχετικά με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Mar-a-Lago. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνέντευξη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Secret Service, του FBI και του PBSO (Palm Beach Sheriff’s Office), οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα πρώτα στοιχεία από την υπό εξέλιξη έρευνα. Η ενημέρωση των δημοσιογράφων θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω των επίσημων λογαριασμών των αρχών στο Facebook, το Instagram και το X (Twitter).

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν το βράδυ του Σαββάτου στην Ουάσιγκτον, όπου παρευρέθηκε στο Governors Dinner. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέμεινε στην πρωτεύουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και δεν ήταν στη Φλόριντα όταν ο ένοπλος πλησίασε το Μαρ α Λάγκο.