Συνελήφθησαν σήμερα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Χανίων, δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία, στα Χανιά.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα από οικία όπου λάμβανε χώρα κοινωνική εκδήλωση, ερρίφθησαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο και περισυνέλεξαν 116 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες και του 73χρονου και του 37χρονου, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

17 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων

Πυροβόλο όπλο (πιστόλι) με δύο γεμιστήρες

100 φυσίγγια

Οι δύο άνδρες δεν κατονόμασαν δράστες άσκοπων πυροβολισμών, συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.