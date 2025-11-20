Την ίδρυση τμήματος αντιμετώπισης ειδικών εγκλημάτων στην Κρήτη ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος, επίσης, παρουσίασε τις παρεμβάσεις για την αυστηροποίηση του νόμου για την παράνομη οπλοκατοχή.

Ο υπουργός «ξεδίπλωσε» δέσμη παρεμβάσεων τόσο σε νομοθετικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο με στόχο τον αφοπλισμό όσων κατέχουν όπλα χωρίς άδεια.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ενίσχυση του ΤΑΕ με 40 νέους αστυνομικούς και σύγχρονο εξοπλισμό.

Οι ανακοινώσεις για τις μπαλωθιές

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός, όπως είχε προαναγγελθεί, αυστηροποιούνται οι ρυθμίσεις για την άσκοπη χρήση όπλων και τις μπαλωθιές, ενώ ιδρύεται επίσης Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς με έδρα τις Μοίρες.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης και νέα τμήματα:

Ομάδα ΔΙΑΣ για την αστική και περιαστική περιοχή: Άγιοι Δέκα, Μοίρες, Καπαριανά

Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων

ΤΑΕ Μεσαράς ως επιχειρησιακός βραχίονας των ανωτέρων τμημάτων

Αλλαγές και στον νόμο περί όπλων μέσω σειράς διατάξεων ανακοίνωσε ο Μ. Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας περιοριστικούς όρους που θα επιβάλλονται από τους Εισαγγελείς για την αποτροπή κινδύνου λόγω φιλονικίας.

Για τους άσκοπους πυροβολισμούς και εκρηκτικά ανήγγειλε την αυστηροποίηση των ποινών τόσο ως προς την ποινή φυλάκισης όσο και τη χρηματική ποινή.

Για άσκοπους πυροβολισμούς, με τις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματικά πρόστιμα από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Για τις μπαλωθιές, επιπλέον, η ρύθμιση περιλαμβάνει και την ευθύνη του καταστηματάρχη που τις επιτρέπει, ο οποίος, επίσης, αν δεν καταγγέλλει τέτοια περιστατικά, θα είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης και πρόστιμο, αλλά και με «λουκέτο» του καταστήματος.

Για την κοινωνική πίεση για συμμόρφωση με παραβατική συμπεριφορά ανακοίνωσε ποινή φυλάκισης ως 2 ετών και χρηματική ποινή 1000 ως 30.000 ευρώ.

Ειδικότερα, αναφέρεται:

Όποιος παρακινεί ή προκαλεί άλλον σε παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου ή διαφημίζει τη χρήση τους ή παρέχει πληροφορίες για την προμήθειά τους τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 ετών και χρηματική ποινή από 1.000 έως 30.000€.

Επιβαρυντικές περιπτώσεις:

Αν η πράξη αφορά σε ανήλικο ή τελείται μέσω διαδικτύου, φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 έως 50.000€.

Αν ο δράστης έχει σκοπό το κέρδος → κάθειρξη έως 8 ετών και χρηματική ποινή από 20.000 έως 100.000€.

Για τα όπλα σε γάμους, βαφτίσεις, κηδείες και κοινωνικές εκδηλώσεις σημείωσε ότι ως και σήμερα αποτελεί κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου σε δημόσιους χώρους με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης ως 8 έτη. Τώρα, ανακοίνωσε, διεύρυνση του χώρου και επιβολή και χρηματικής ποινής σε περίπτωση που φέρει πυροβόλο όπλο ή μαχαίρια και σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις, δικαστικά καταστήματα κ.ά.

Κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου

Υφιστάμενη ρύθμιση: ισχύει για πολεμικά τυφέκια, πυροβόλα και υποπολυβόλα, όπλο πυροβολικού και χειροβομβίδες.

Νέα ρύθμιση: όποιος παράνομα κατέχει, φέρει ή μεταφέρει πυροβόλο όπλο (πιστόλια, περίστροφα) τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από 30.000 έως 150.000 ευρώ. Τροποποιείται ώστε να καλύπτει πυροβόλα όπλα με προσδιορισμό του είδους τους και χρηματική ποινή.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε την εντατικοποίηση των μηχανισμών επιτήρησης κι ελέγχου στα σημεία εισόδου της χώρας για τον εντοπισμό της διακίνησης των πυροβόλων όπλων, με έμφαση στα λιμάνια. Επίσης στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ. μπαίνουν οι σκοπευτικές άδειες με την αυστηροποίηση των κριτηρίων για τη χορήγησή τους, καθώς και η θέσπιση δικλείδων ασφαλείας στη διάθεση πυρομαχικών προς αποτροπή διαρροών σε εγκληματικά δίκτυα.

Οικειοθελής Αφοπλισμός

Μένει ατιμώρητος για το αδίκημα της οπλοκατοχής όποιος παραδώσει εκουσίως στην αστυνομική αρχή τον οπλισμό του, εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου.

Δίδεται ευκαιρία, σε όσους κατέχουν παράνομα όπλα, να αποφύγουν τις αυστηρές κυρώσεις και χρηματικές ποινές, ενόψει και των εντατικών ελέγχων.