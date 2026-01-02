Στις εγκαταστάσεις των διοδίων Ωραιοκάστρου βρέθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, 31 Δεκεμβρίου, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μαζί με στελέχη της «Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε.», προκειμένου να παραστεί στη μετάπτωση των συστημάτων, που πρακτικά σήμαναν την έναρξη λειτουργίας της παραχώρησης.

Στις 12 ακριβώς, με την αλλαγή του χρόνου, άρχισε η επαναλειτουργία των διοδίων και των εφαρμογών που υποστηρίζουν τα σχετικά συστήματα, ενώ τέθηκαν σε πλήρη ανάπτυξη και τα προσωρινά μέτρα που επιτρέπουν την ασφαλή χρήση των σηράγγων από το σύνολο των διερχόμενων οχημάτων.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, ο κ. Ταχιάος επισκέφθηκε το επιχειρησιακό κέντρο της νέας εταιρείας λειτουργίας, στην περιοχή Τιτάν της Θεσσαλονίκης, όπου έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτα με την ευκαιρία της νέας χρονιάς και χαιρέτησε τα παριστάμενα στελέχη και τους συνεργάτες του παραχωρησιούχου, καθώς και της νέας εταιρείας λειτουργίας.

Ο κ. Ταχιάος δεν έχασε την ευκαιρία να τονίσει τις μεγάλες προσδοκίες από τη συντέλεση της παραχώρησης. Όπως είπε:

«Είναι μία πολύ μεγάλη στιγμή γιατί η Εγνατία “αλλάζει πίστα”. Η Εγνατία είναι ένας πολύ γερασμένος δρόμος. Όταν κατασκευάστηκε, άλλαξε όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Ο παριστάμενος διευθύνων της νέας εταιρείας λειτουργίας, ως Βορειοελλαδίτης, το ξέρει πολύ καλά. Εγώ, από την επαγγελματική μου δραστηριότητα, γνωρίζω ότι ένα από τα έργα στα οποία δούλεψα, τελείωσε ακριβώς επειδή υπήρχε η Εγνατία, αλλιώς αυτό δεν θα μπορούσε να έχει γίνει. Ήταν και είναι όχημα ανάπτυξης για όλη τη χώρα».

«Σήμερα, όμως, είναι ένας δρόμος με πολλά προβλήματα. Η παραχώρηση πρέπει να τα λύσει, πρέπει να κάνει επιπρόσθετες εργασίες και πρέπει να εκπληρώσει υποχρεώσεις, οι οποίες βέβαια δεν θα ολοκληρωθούν από τη μία μέρα στην άλλη, έχουν βάθος χρόνου, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και κυρίως, αυτό που αποτελεί τη μεγάλη αγωνία όλων είναι η ποιότητα λειτουργίας του δρόμου και η ασφάλειά του. Όταν είδα ότι χαλάει ο καιρός, έστειλα μήνυμα, για το τι θα γίνει με τον αποχιονισμό και αν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε αποχιονισμούς αμέσως, με τη μετάβαση από το ένα σχήμα στο άλλο να τρέχει παράλληλα. Μου το ξεκαθαρίσατε: Είμαστε απολύτως έτοιμοι. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό», πρόσθεσε, τονίζοντας έτσι την αισιοδοξία για το μέλλον του πιο σημαντικού αυτοκινητοδρόμου της Βόρειας Ελλάδας.

Ο κ. Ταχιάος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε όσους έως σήμερα είχαν το έργο της λειτουργίας της Εγνατίας Οδού, ως δημοσίου αυτοκινητοδρόμου: «Από την ημέρα που έγινα υφυπουργός παρακολουθούσα το κανάλι Viber που είχαν οι εργαζόμενοι της Εγνατίας που ασχολούνταν με τον αποχιονισμό. Αυτό έκλεισε και δεν κρύβω ότι είδα πως πολλοί από τους εργαζόμενους της Εγνατίας αντιμετώπισαν το ζήτημα με πολλή συγκίνηση. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Πρέπει να πούμε ένα “μπράβο” στους ανθρώπους που μέχρι σήμερα κράτησαν αυτόν τον δρόμο ζωντανό – έναν δρόμο με εντελώς δημόσια χαρακτηριστικά. Χαίρομαι που πολλοί από τους εργαζόμενους που ασχολήθηκαν με την Εγνατία στο παρελθόν, σήμερα, θα ασχοληθούν και με την παραχώρηση και θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους». «Είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί, από τη μία μεριά ο παραχωρησιούχος, – δύο πολύ δυνατές εταιρείες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η EGIS, με πολύ μεγάλη εμπειρία στις παραχωρήσεις και στη διοίκηση των δημοσίων έργων – και από την άλλη μεριά εμείς στο Δημόσιο, θα φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους χρήστες του δρόμου αλλά και για τις περιοχές τις οποίες διασχίζει η Εγνατία Οδός», είπε, θέλοντας να τονίσει τον εποπτικό ρόλο τον οποίον θα συνεχίσει να ασκεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τόσο για την ασφάλεια, όσο και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον υπό παραχώρηση πλέον αυτοκινητόδρομο.