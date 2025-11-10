Αποφασισμένη να τελειώνει με το αιματηρό έθιμο της παράνομης οπλοκατοχής είναι η κυβέρνηση, και αυτό φάνηκε και από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αλλά και από τα μέτρα που προηγήθηκαν και εξαγγέλθηκαν από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Και παρά το γεγονός ότι και το θέμα αυτό έχει γίνει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι θεωρούν πως είναι προς τη θετική κατεύθυνση το γεγονός ότι θα πάρει θέση για το θέμα αυτό και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την υπόθεση στα Βορίζια, μίλησε για πληγές που ανοίγουν και μας θυμίζουν πόση δουλειά έχουμε ακόμα να κάνουμε ως κοινωνία.
Ξεκαθάρισε ότι η παράνομη οπλοκατοχή αποτελεί παραχάραξη, στρέβλωση και προσβολή της παράδοσής μας.
«Αντρειά» στον τόπο μου είναι η περηφάνεια και η μάχη για το καλό. Όχι η εκδίκηση. Και τα όπλα τους οι Κρητικοί τα φύλαγαν πάντα για να αμυνθούν στον εισβολέα στο νησί. Όχι για να τα στρέψουν κατά του συντοπίτη τους», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Αναφέρθηκε στο σχέδιο των 12 σημείων που θα εφαρμοστεί και στοχεύει στην πρόληψη, με ειδικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση των παιδιών στην Κρήτη, την ενίσχυση της αστυνόμευσης αλλά και νομοθετικές ρυθμίσεις που αυστηροποιούν την οπλοκατοχή και την ποινική μεταχείριση όσων κατέχουν και χρησιμοποιούν παράνομα οπλισμό.
«Το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιστρόφου ή πιστολιού μετατρέπεται σε κακούργημα. Η αστυνομική δράση στο νησί θα ενισχυθεί. Θα επιτραπεί, επίσης, η εθελοντική παράδοση αδήλωτου οπλισμού, χωρίς ποινικές κυρώσεις. Ενώ σε όλη την Κρήτη, από τη νέα σχολική χρονιά, θα υπάρξει ειδικό μάθημα κατά νεανικής παραβατικότητας και βίας με τη συνδρομή ψυχολόγων, καθώς και ειδικές σχολές γονέων. Πρέπει, ωστόσο, να ενεργοποιηθεί και η κοινωνία των πολιτών. Με τον πρώτο λόγο να ανήκει στις ίδιες τις οικογένειες», είπε ακόμα και πρόσθεσε ότι «Η νέα γενιά Κρητικών θα πρέπει να πεισθεί ότι οι «βεντέτες» και οι αυτοδικίες είναι απόβλητα περασμένων καιρών που δεν τιμούν κανέναν».
Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αυταπάτες, καθώς θα είναι μια δύσκολη και μακρόχρονη προσπάθεια, αλλά υπογράμμισε ότι «Η Κρήτη του σήμερα είναι πολλά περισσότερα από νοοτροπίες του χθες».
Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Τα μέτρα
Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Στο πλάνο που έχει αποφασιστεί θα ισχύσουν τα εξής:
- Προχωρά η επιχειρησιακή ανασυγκρότηση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης με την αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε Υποδιεύθυνση, τη δημιουργία Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των επιχειρησιακών ομάδων με προσωπικό.
- Θα προωθηθούν σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στο αδίκημα της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.
- Καταρτίζεται σχέδιο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας.
Στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αποφασιστεί περιλαμβάνονται τα εξής:
Αυστηροποιείται το καθεστώς οπλοφορίας-οπλοχρησίας.
Εδώ προτείνονται τα εξής:
- Γίνεται κακουργηματική η παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους των πυροβόλων όπλων.
- Το ίδιο και η υποτροπή, με κάθειρξη έως 10 ετών, σε περίπτωση που έχει ξαναδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του ν. 2168/93 εντός δεκαετίας.
- Θα υπάρχει πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων: π.χ. υποτροπή σε περίπτωση πλημμελήματος, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας, εκβίασης.
- Επιβολή περιοριστικών όρων από Εισαγγελέα σε περίπτωση κινδύνου ζωής, όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ προσώπων ή ομάδων (με βάση οικογένεια, φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία), όπως π.χ. απαγόρευση επικοινωνίας, προσέγγιση χώρων κατοικίας ή εργασίας, συμμετοχή σε συμβουλευτικά προγράμματα, παράδοση οπλισμού, εμφάνιση στο Α.Τ.
- Θα υπάρχει ειδική διάταξη για απαλλαγή (δηλαδή για μη επιβολή ποινής) όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην Αστυνομία, εν όψει αυστηρών ελέγχων.
- Αναθεωρείται το πλαίσιο και θα επανεξεταστεί η έκδοση των αδειών σκοποβολής.
- Δίνεται τέλος στις μπαλοθιές με τη διεύρυνση των δημόσιων χώρων, όπου η οπλοκατοχή και η οπλοφορία αποτελεί κακούργημα, ώστε να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και οι εμποροπανηγύρεις και οι γαμήλιες εκδηλώσεις.
- Στην Κρήτη αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
- Δημιουργείται Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων.
- Αναβαθμίζεται το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, το οποίο μετατρέπεται σε Υποδιεύθυνση, όπως είναι και η αντίστοιχη Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Ενισχύεται με επιπλέον 122 νέους εξειδικευμένους αστυνομικούς, αναλυτές και επιχειρησιακές ομάδες.
- 20 εξ αυτών θα αποτελέσουν τον επιχειρησιακό βραχίονα για την πραγματοποίηση ερευνών επιχειρήσεων και άλλων ειδικών ερευνητικών δράσεων στις περιοχές που θα «σαρωθούν».
- Δημιουργείται, στη δομή της Υποδιεύθυνσης, Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων. Θα επικεντρωθεί σε στοχευμένες δράσεις για τη διερεύνηση και καταπολέμηση ανθρωποκτονιών, ληστειών, εκβιάσεων, καταπάτησης εκτάσεων και βοσκότοπων, ζωοκλοπών, αγροζημιών κλπ.
- Επιπλέον, προβλέπεται μετασχηματισμός των ΤΑΕ έπειτα από ενοποίηση με τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας για ενιαία επιχειρησιακή δράση, ενώ επιπλέον, 50 ειδικά εκπαιδευμένοι ένοπλοι αστυνομικοί θα ενισχύσουν άμεσα τα ΤΑΕ και, πλέον, θα συμμετέχουν στις αστυνομικές επιχειρήσεις για την πάταξη της εγκληματικότητας και της εφαρμογής του νόμου.
- Επιπλέον 84 αστυνομικοί, με τις επικείμενες προσλήψεις, θα ενισχύσουν τον Αερολιμένα Ηρακλείου, τον Αερολιμένα Χανίων και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων και μαζί με τους συνολικά 150 που όπως προαναφέρθηκε θα ενισχύσουν την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τα Τ.Α.Ε, θα προστεθούν στους 2.063 που ήδη υπηρετούν στην Κρήτη.