Αποφασισμένη να τελειώνει με το αιματηρό έθιμο της παράνομης οπλοκατοχής είναι η κυβέρνηση, και αυτό φάνηκε και από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αλλά και από τα μέτρα που προηγήθηκαν και εξαγγέλθηκαν από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Και παρά το γεγονός ότι και το θέμα αυτό έχει γίνει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι θεωρούν πως είναι προς τη θετική κατεύθυνση το γεγονός ότι θα πάρει θέση για το θέμα αυτό και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την υπόθεση στα Βορίζια, μίλησε για πληγές που ανοίγουν και μας θυμίζουν πόση δουλειά έχουμε ακόμα να κάνουμε ως κοινωνία.

Ξεκαθάρισε ότι η παράνομη οπλοκατοχή αποτελεί παραχάραξη, στρέβλωση και προσβολή της παράδοσής μας.

«Αντρειά» στον τόπο μου είναι η περηφάνεια και η μάχη για το καλό. Όχι η εκδίκηση. Και τα όπλα τους οι Κρητικοί τα φύλαγαν πάντα για να αμυνθούν στον εισβολέα στο νησί. Όχι για να τα στρέψουν κατά του συντοπίτη τους», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε στο σχέδιο των 12 σημείων που θα εφαρμοστεί και στοχεύει στην πρόληψη, με ειδικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση των παιδιών στην Κρήτη, την ενίσχυση της αστυνόμευσης αλλά και νομοθετικές ρυθμίσεις που αυστηροποιούν την οπλοκατοχή και την ποινική μεταχείριση όσων κατέχουν και χρησιμοποιούν παράνομα οπλισμό.

«Το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιστρόφου ή πιστολιού μετατρέπεται σε κακούργημα. Η αστυνομική δράση στο νησί θα ενισχυθεί. Θα επιτραπεί, επίσης, η εθελοντική παράδοση αδήλωτου οπλισμού, χωρίς ποινικές κυρώσεις. Ενώ σε όλη την Κρήτη, από τη νέα σχολική χρονιά, θα υπάρξει ειδικό μάθημα κατά νεανικής παραβατικότητας και βίας με τη συνδρομή ψυχολόγων, καθώς και ειδικές σχολές γονέων. Πρέπει, ωστόσο, να ενεργοποιηθεί και η κοινωνία των πολιτών. Με τον πρώτο λόγο να ανήκει στις ίδιες τις οικογένειες», είπε ακόμα και πρόσθεσε ότι «Η νέα γενιά Κρητικών θα πρέπει να πεισθεί ότι οι «βεντέτες» και οι αυτοδικίες είναι απόβλητα περασμένων καιρών που δεν τιμούν κανέναν».

Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αυταπάτες, καθώς θα είναι μια δύσκολη και μακρόχρονη προσπάθεια, αλλά υπογράμμισε ότι «Η Κρήτη του σήμερα είναι πολλά περισσότερα από νοοτροπίες του χθες».

Τα μέτρα

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Στο πλάνο που έχει αποφασιστεί θα ισχύσουν τα εξής:

Προχωρά η επιχειρησιακή ανασυγκρότηση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης με την αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε Υποδιεύθυνση, τη δημιουργία Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των επιχειρησιακών ομάδων με προσωπικό.

Θα προωθηθούν σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στο αδίκημα της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Καταρτίζεται σχέδιο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας.

Στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αποφασιστεί περιλαμβάνονται τα εξής:

Αυστηροποιείται το καθεστώς οπλοφορίας-οπλοχρησίας.

Εδώ προτείνονται τα εξής: