Η Παναγιώτα Διαμαντή, η δασκάλα που υπηρετεί με απόσπαση εδώ και δυόμισι χρόνια στο μονοθέσιο δημοτικό της Φουρνάς Ευρυτανίας είναι μέσα στις 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς στον κόσμο σύμφωνα με το Global Teacher Prize του Varkey Foundation, σε συνεργασία με την UNESCO.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η Παναγιώτα Διαμαντή μαζί με τον τον πατέρα Κωνσταντίνο, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ξαναζωντανέψουν το απομονωμένο χωριό Φουρνά Ευρυτανίας.

Όπως έγραψε η ίδια σε νέα ανάρτησή της:

«Με μεγάλη τιμή και χαρά ανακοινώθηκε και επίσημα η ένταξή μου στους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως από το Global Teacher Prize του Varkey Foundation, σε συνεργασία με την UNESCO, έναν θεσμό παγκόσμιας εμβέλειας που αξιολογεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς με βάση τον παιδαγωγικό αντίκτυπο, την κοινωνική προσφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία.

Η διάκριση προέκυψε μετά από πολυεπίπεδη διεθνή αξιολόγηση χιλιάδων υποψηφιοτήτων από ανεξάρτητες επιτροπές παγκόσμιου κύρους, με κριτήρια τον παιδαγωγικό αντίκτυπο, την κοινωνική προσφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, Ελληνίδα εκπαιδευτικός από μικρό μονοθέσιο δημοτικό σχολείο συγκαταλέγεται στη λίστα αυτή και αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη να εκπροσωπώ τη χώρα μας διεθνώς!

Ανάμεσα σε συναδέλφους από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την Αφρική, από περιοχές εξαιρετικά προηγμένες αλλά και περιοχές όπου η εκπαίδευση δεν είναι αυτονόητο δικαίωμα αλλά καθημερινός αγώνας, συναντώ εκπαιδευτικούς που παράγουν πραγματικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα!

Έργα υψηλού επιπέδου και ουσίας που είναι ειλικρινά τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσά τους!».