Στην Υπάτη θα βρεθεί το μεσημέρι της Δευτέρας (21/12) η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας, ένα από τα 13 Κέντρα που θα λειτουργήσουν σε όλη τη χώρα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η Υπουργός θα ενημερωθεί και για το μείζον θέμα της επανίδρυσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Ένα αίτημα όλων των πολιτών της Στερεάς, μοναδικής Περιφέρειας της χώρας, χωρίς έδρα Τριτοβάθμιου Ιδρύματος.

Δημόσια υπέρ της επανίδρυσης έχουν τοποθετηθεί δημόσια ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Σπανός, ο Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου και άλλοι Δήμαρχοι της Φθιώτιδας, βουλευτές και εκπρόσωποι φορέων.