Οι αρχές στη βόρεια Σουηδία ερευνούν ένα σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα σήμερα στην πόλη Μπόντεν όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς όμως να δώσει μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για τα ακριβή αίτια ή την έκταση των γεγονότων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα και τις πρώτες αναφορές, πολλοί άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραυματισμούς, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει μεγάλο μέρος της περιοχής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας ύποπτος φέρεται να έχει τραυματιστεί από πυρά αστυνομικών, αν και οι αρχές δεν επιβεβαιώνουν επίσημα αυτή την πληροφορία μέχρι στιγμής.

Η τοπική αστυνομία κάνει λόγο για «σοβαρή υπόθεση» και διεξάγει ευρεία έρευνα, αλλά διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει, προς το παρόν, κίνδυνος για την ευρύτερη κοινότητα.

Οι έρευνες συνεχίζονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν δώσει περαιτέρω στοιχεία για τον αριθμό των τραυματιών ή την κατάσταση της υγείας τους.

Το Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς φιλοξενεί το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.