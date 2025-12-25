Μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάλυση του Guardian επισημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, παρά τις μεγάλες πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές τους, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση όσον αφορά την Ευρώπη: την αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διάβρωση του φιλελεύθερου μοντέλου που τη στηρίζει.

Για τον Τραμπ, η Ευρώπη δεν αποτελεί στρατηγικό εταίρο αλλά έναν ανταγωνιστικό πόλο ισχύος. Η λογική του «America First» μεταφράζεται σε πίεση προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, υπονόμευση των συλλογικών αποφάσεων και ενίσχυση εθνικών κυβερνήσεων που αμφισβητούν ανοιχτά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μια κατακερματισμένη Ευρώπη είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη και λιγότερο απρόβλεπτη.

Από την άλλη πλευρά, ο Βλαντίμιρ Πούτιν βλέπει την Ευρώπη ως το βασικό εμπόδιο στην προσπάθεια της Ρωσίας να επανακτήσει τον ρόλο μεγάλης δύναμης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν αφορά μόνο εδαφικές διεκδικήσεις, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και συνοχής. Η αποσταθεροποίηση, η ενεργειακή πίεση και ο πολιτικός διχασμός εξυπηρετούν μια ξεκάθαρη στρατηγική.

Ο Guardian τονίζει ότι το κοινό σημείο των δύο ηγετών δεν είναι η συνεργασία, αλλά το αποτέλεσμα των επιλογών τους. Είτε μέσω πολιτικού απομονωτισμού και εσωτερικής αποδόμησης, είτε μέσω στρατιωτικής ισχύος και γεωπολιτικής σύγκρουσης, το διακύβευμα παραμένει το ίδιο: η ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Η ανάλυση καταλήγει με μια σαφή προειδοποίηση: αν η Ευρώπη δεν ενισχύσει την πολιτική της συνοχή και τη στρατηγική της αυτονομία, θα συνεχίσει να αποτελεί πεδίο σύγκρουσης ξένων συμφερόντων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της.