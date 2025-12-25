Την έδρα της 79ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής στη Σάμο θα επισκεφθεί, αύριο, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας στο πλαίσιο της παρουσίας του στο νησί θα επισκεφθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, και επιτηρητικά φυλάκια της Σάμου.

Την παραμονή των Χριστουγέννων ο υπουργός πραγματοποίησε επίσκεψη στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και υπογραμμίζοντας τον προσανατολισμό προς τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.