Ο Άλεκ Πίτερς αναχώρησε το μεσημέρι των Χριστουγέννων μαζί με τον Ολυμπιακό για την Μπολόνια και το αυριανό (26.12.2025) ματς στην έδρα της Βίρτους για τη Euroleague, σε μια ημέρα που στο εστιατόριό του στο Μικρολίμανο επικράτησε αναστάτωση λόγω… φωτιάς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του Star, γύρω στις δύο το μεσημέρι της Πέμπτης ξέσπασε φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς. Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα, ενώ καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από την καμινάδα του.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής που με τη συνδρομή των υπαλλήλων του καταστήματος κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.