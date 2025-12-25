Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν «πολυάριθμα» αεροπορικά πλήγματα στη Νιγηρία εναντίον τζιχαντιστικής οργάνωσης που είναι γνωστή με την ονομασία Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ).

Ο κ. Τραμπ, ανακοινώνοντας τους βομβαρδισμούς αυτούς μέσω Truth Social, επανέλαβε τον ισχυρισμό του, ο οποίος έχει πάντως αντικρουστεί από τις νιγηριανές αρχές, ότι οι τζιχαντιστές «στοχοποιούν και σκοτώνουν (…) κυρίως αθώους χριστιανούς, σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί επί χρόνια, ακόμη και αιώνες!».

«Απόψε, κατά διαταγές μου (…) οι ΗΠΑ διεξήγαγαν ισχυρό και θανατηφόρο πλήγμα εναντίον των τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚΙΛ» στη βορειοδυτική Νιγηρία, ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος –χρησιμοποιώντας παλαιότερο ακρώνυμο της τζιχαντιστικής οργάνωσης («Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε»)– το απόγευμα των Χριστουγέννων (τοπική ώρα· στις 00:59 ώρα Ελλάδας).

Διεμήνυσε πως θα υπάρξουν κι άλλοι «νεκροί τρομοκράτες» αν «συνεχιστεί η σφαγή χριστιανών».

Λίγο αργότερα αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν χθες Πέμπτη στη Νιγηρία από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος των αρχών της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής,

Τα πλήγματα στοχοποίησαν τζιχαντιστές στην πολιτεία Σομπότο (βορειοδυτικά) και είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλά μέλη του ΙΚ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.