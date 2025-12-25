Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των τουρκικών αρχών για τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Dassault Falcon 50, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Άγκυρα, προκαλώντας τον θάνατο και των οκτώ επιβαινόντων.

Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγεται ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης -της κυβέρνησης εθνικής ενότητας ακριβέστερα- στρατηγός Μοχάμεντ Αλί αλ-Χαντάντ, καθώς και τέσσερις ακόμη ανώτατοι αξιωματικοί του λιβυκού στρατού. Στην μοιραία πτήση βρίσκονταν και η Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Η Μαρία Παππά είχε πιάσει δουλειά στην συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία μόλις λίγους μήνες και εργάζονταν πολλά χρόνια ως αεροσυνοδός, μια δουλειά που αγαπούσε πολύ.

Ο σύντροφός της μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό του Ant1 και μεταξύ άλλων δήλωσε: «Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ, πριν την τελευταία πτήση. Μου είπε ”σ’ αγαπώ, θα μιλήσουμε όταν φτάσω”. Έφυγε η ζωή μου και δεν γύρισε ποτέ» είπε και συνέχισε:

«Με τη Μαρία γνωριστήκαμε στην Ολυμπιακή το 2006 και από τότε ήμασταν μαζί. Εκείνη αεροσυνοδός και εγώ φροντιστής. Μαζί είχαμε πετάξει αρκετές φορές. Μετά την Ολυμπιακή άλλαξε περίπου 15 εταιρείες. Στην εταιρεία αυτή πήγε για πρώτη φορά», ενώ συμπλήρωσε ότι «ήταν η πρώτη της πτήση με την εταιρεία.

Η Μαρία δεν φοβόταν. Σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει φόβος. Αν φοβάσαι, δεν μπαίνεις στο αεροπλάνο»

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το τι σήμαινες για εμένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός, καλόκαρδος και ευγενικός άνθρωπος που τον χαρακτήριζε η μεγαλοψυχία. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ’ αγαπώ Μαιρούλα μου. Να προσέχεις τη μαμά» ανέφερε από την πλευρά του ο αδερφός της 42χρονης.



