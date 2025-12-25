Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στο Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Τοπικές μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το ελικόπτερο εκτελούσε διακομιδή ασθενούς.

Τα θύματα ήταν ένας ξεναγός και ένας γιατρός (και οι δύο Τανζανοί), ο πιλότος, με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε, και δύο Τσέχοι τουρίστες, σύμφωνα με την υπηρεσία των Εθνικών Πάρκων της Τανζανίας.

The Kilimanjaro Regional Police Force has confirmed the deaths of five people who died in a helicopter crash that followed tourists to Mount Kilimanjaro.https://t.co/3aZwOJKu9B



The Tanzania National Parks Agency (TANAPA) said the helicopter crashed into a glacier on Mount… pic.twitter.com/CnCAEdxH2Y — Tranquil Kilimanjaro Treks (@TripKilimanjaro) December 25, 2025

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στον καταυλισμό Μπαράφου του όρους Κιλιμάντζαρο, της ψηλότερης κορυφής της Αφρικής, που φτάνει περίπου τα 6.000 μέτρα. Η εφημερίδα Mwananchi έγραψε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στα 4.670-4.700 μέτρα υψόμετρο.

Περίπου 50.000 τουρίστες ανεβαίνουν κάθε χρόνο στο Κιλιμάντζαρο. Σύμφωνα με την εφημερίδα και με τον τηλεοπτικό σταθμό East Africa TV, που επικαλούνται τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, το ελικόπτερο εκτελούσε αποστολή διάσωσης ασθενούς.