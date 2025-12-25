Στις αγροτικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα αναφέρθηκε το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών σχετίζεται με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και συγκεντρώνει τη στήριξη της λαϊκής πλειοψηφίας.

«Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να συκοφαντήσει, να καταστείλει και να προβοκάρει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, είναι βέβαιο ότι θα φάει τα μούτρα της, όχι μόνο γιατί οι αγρότες δίνουν μια δίκαιη μάχη επιβίωσης, αλλά και γιατί η λαϊκή πλειοψηφία αναγνωρίζει σε αυτόν τον αγώνα τα κοινά προβλήματα, τον κοινό αντίπαλο και την κοινή προσπάθεια για ζωή με αξιοπρέπεια απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική», τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιό του.

Χριστούγεννα στα μπλόκα πέρασαν αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας, επιλέγοντας να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να καταστήσουν σαφές προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους δεν αναστέλλεται λόγω των εορτών.

Με μουσική, φαγητό και συμβολικές πρωτοβουλίες, παρέμειναν στα σημεία συγκέντρωσης, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν μπορούν να μπουν σε αναμονή, ούτε να «παγώσουν» εξαιτίας των γιορτινών ημερών.