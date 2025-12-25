Χριστούγεννα στα μπλόκα πέρασαν αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας, επιλέγοντας να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να καταστήσουν σαφές προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους δεν αναστέλλεται λόγω των εορτών.

Με μουσική, φαγητό και συμβολικές πρωτοβουλίες, παρέμειναν στα σημεία συγκέντρωσης, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν μπορούν να μπουν σε αναμονή, ούτε να «παγώσουν» εξαιτίας των γιορτινών ημερών.

Στην Αργολίδα, η παραμονή των Χριστουγέννων βρήκε τους αγρότες στο μπλόκο της Μαλαχιάς, όπου παρέμειναν συγκεντρωμένοι σε κλίμα γιορτής αλλά με έντονο αγωνιστικό χαρακτήρα. Στο σημείο στήθηκε πρόχειρο εορταστικό τραπέζι, με μουσική και μεζέδες, ενώ οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ευχές, τονίζοντας ταυτόχρονα την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Τα τρακτέρ είχαν παραταχθεί στο πλάι του δρόμου, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, σε μια συνειδητή επιλογή –όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι– ώστε να διατηρηθεί η παρουσία τους χωρίς να προκληθούν δυσκολίες στους πολίτες που μετακινούνται τις ημέρες των εορτών.

Παρά το εορταστικό σκηνικό, το μήνυμα των αγροτών παραμένει ξεκάθαρο: τα αιτήματα για στήριξη του εισοδήματος, μείωση του κόστους παραγωγής και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα εξακολουθούν να εκκρεμούν. Όπως σημειώνουν, η παρουσία τους στα μπλόκα αποτελεί σαφή ένδειξη αποφασιστικότητας, αλλά και προειδοποίηση ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Στη Νίκαια

Την ίδια ώρα, κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι παραμένουν στις θέσεις τους και κατά τη διάρκεια των γιορτών. Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν συμβολικές δράσεις, με ανταλλαγή ευχών και επαφή με διερχόμενους οδηγούς.

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Νίκαιας, σε συνέντευξη Τύπου, ευχήθηκε καλές γιορτές στον ελληνικό λαό, τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις αφορούν ζητήματα επιβίωσης και παραμονής στην ύπαιθρο. Ο εκπρόσωπός της, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε πως «δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνέχιση του αγώνα», επισημαίνοντας ότι το αίτημα αφορά «την επιβίωση και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής». Παράλληλα, κατήγγειλε προσπάθειες υπονόμευσης των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι «η πίεση και ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν θα αποδώσουν».

Αναφερόμενος στον διάλογο με την κυβέρνηση, ο κ. Μαρούδας υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση όταν τα αιτήματα χαρακτηρίζονται «μαξιμαλιστικά», τη στιγμή που –όπως ανέφερε– διατίθενται σημαντικοί πόροι σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο, τονίζοντας ότι τέτοιες πολιτικές «οδηγούν στην ερήμωση της υπαίθρου», προσθέτοντας πως οι αγρότες ζητούν «άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους».

Ο Κώστας Χατζής, επίσης μέλος της Επιτροπής, κάλεσε σε συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι η ασκούμενη πολιτική «οδηγεί τους μικρούς παραγωγούς στο ξεκλήρισμα» και επιβαρύνει συνολικά τα λαϊκά στρώματα.

Μαζί και οι αλιείς

Τη στήριξη των αλιέων μετέφερε ο Παναγιώτης Περάκης, πρόεδρος των αλιέων Μαγνησίας, δηλώνοντας ότι «η διεκδίκηση αφορά λύσεις για όλους» και απορρίπτοντας τη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού.

Τέλος, ο κτηνοτρόφος Χρήστος Παππάς από τον Αμπελώνα αναφέρθηκε στην κατάσταση των κτηνοτρόφων που έχασαν τα κοπάδια τους λόγω ζωονόσων, επισημαίνοντας ότι έως σήμερα δεν έχουν αποζημιωθεί. Όπως τόνισε, βασικό αίτημα αποτελεί η άμεση λήψη μέτρων, η πρόσβαση σε εμβόλια και η δυνατότητα επανεκκίνησης της παραγωγικής δραστηριότητας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και μετά το τέλος των γιορτών, με τη μορφή και την ένταση των επόμενων δράσεων να καθορίζονται από τις αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων.