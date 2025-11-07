«Το σχέδιό μας για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει και θα προχωρήσει ακόμη πιο αποφασιστικά», είναι το μήνυμα που έστειλε, από το Ηράκλειο Κρήτης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, συνοδευόμενος από τον γενικό περιφερειακό αστυνομικό διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο Νικόλαο Σπυριδάκη, και τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις παρουσιάζοντας τις επιχειρησιακές, αλλά και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα ληφθούν άμεσα με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κοινού και του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη. «Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον υπέροχο και ιστορικό τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή, η βία. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό», είπε σχετικά.

Στη συνέντευξή του, αναφέρθηκε αναλυτικά:

Στην επιχειρησιακή ανασυγκρότηση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης με την αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε Υποδιεύθυνση, τη δημιουργία Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των επιχειρησιακών ομάδων με προσωπικό.

Στις σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στο αδίκημα της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας

Στα νέα αποτελέσματα από την αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην παρουσίαση του σχεδίου για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας.

«Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έρχομαι σήμερα εδώ στην Κρήτη εκ των υστέρων. Δεν είμαι εδώ για να επαναλάβω τα τετριμμένα. Είμαι εδώ, όπως ήμουν εδώ και πριν από λίγες εβδομάδες, για να δώσω ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το σχέδιό μας για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει και θα προχωρήσει ακόμα πιο αποφασιστικά», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και παρουσίασε στοιχεία εγκληματικότητας που αποδεικνύουν το σημαντικό έργο που κάνουν οι αστυνομικές υπηρεσίες στο νησί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εγκληματικότητα στην Κρήτη παρουσιάζει μια σταθερή μείωση, με χαμηλούς δείκτες σε σύγκριση με τα στοιχεία της Επικράτειας. «Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα μιας συνεχούς, καλά οργανωμένης και αποτελεσματικής δραστηριότητας της ΓΕΠΑΔ Κρήτης και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης», είπε χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγράφεται μείωση στους σημαντικούς δείκτες εγκληματικότητας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Η Κρήτη διατηρεί εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών με σχεδόν απόλυτη εξιχνίαση των υποθέσεων. Το 2023 στην Κρήτη σημειώθηκαν 3 ανθρωποκτονίες από πρόθεση, σε σύνολο 71 σε όλη τη χώρα, 4 το 2024 σε σύνολο 76 και στο δεκάμηνο της φετινής χρονιάς 3 σε σύνολο 54.

Επίσης, το τελευταίο δεκάμηνο, σε σύγκριση με το περσινό, καταγράφεται σημαντική μείωση στις περιουσιακές παραβάσεις. Ειδικότερα, καταγράφεται μείωση 11,65% σε κλοπές-διαρρήξεις και 10,53% σε ληστείες.

Σε ό,τι αφορά στις παραβάσεις του Νόμου περί όπλων, το 10μηνο του 2025, έγιναν 689 συλλήψεις. Τα κατασχεθέντα όπλα ήταν 1.222.

Επιπλέον, τα συγκριτικά στοιχεία των 10μήνων 2024-2025 δείχνουν σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Ειδικότερα, τους δέκα πρώτους μήνες του 2024 σημειώθηκαν 42 δυστυχήματα, ενώ το 2025 27 με το ποσοστό μείωσης στο 35,7%. Στα δυστυχήματα αυτά το 2024 έχασαν τη ζωή τους 46 άνθρωποι, ενώ 27 το 2025, με το ποσοστό μείωσης να αγγίζει το 41,3%. Στο μεταξύ σημειώθηκε αύξηση της δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Τροχαίας, που βεβαίωσαν δεκάδες επικίνδυνες παραβάσεις.

Αυστηροποιείται το καθεστώς οπλοφορίας-οπλοχρησίας

Τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να ληφθούν για την περαιτέρω αυστηροποίηση του καθεστώτος της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ειδικότερα προτείνεται:

Κακουργηματική η παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους των πυροβόλων όπλων.

Κακουργηματική η υποτροπή, δηλαδή κάθειρξη έως 10 ετών, σε περίπτωση που έχει ξαναδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του ν. 2168/93 εντός δεκαετίας.

Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων: π.χ. υποτροπή σε περίπτωση πλημμελήματος, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας, εκβίασης.

Επιβολή περιοριστικών όρων από Εισαγγελέα σε περίπτωση κινδύνου ζωής, όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ προσώπων ή ομάδων (με βάση οικογένεια, φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία), όπως π.χ. απαγόρευση επικοινωνίας, προσέγγιση χώρων κατοικίας ή εργασίας, συμμετοχή σε συμβουλευτικά προγράμματα, παράδοση οπλισμού, εμφάνιση στο Α.Τ.

Ειδική διάταξη για απαλλαγή (δηλαδή για μη επιβολή ποινής) όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην Αστυνομία, ενόψει αυστηρών ελέγχων.

Αναθεώρηση του πλαισίου και επανεξέταση της έκδοσης των αδειών σκοποβολής.

«Οι μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστούν», είπε και πρόσθεσε πως θα διευρυνθούν οι δημόσιοι χώροι, όπου η οπλοκατοχή και η οπλοφορία αποτελεί κακούργημα, ώστε να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και οι εμποροπανηγύρεις και οι γαμήλιες εκδηλώσεις.

