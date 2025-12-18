Η Τροχαία εντόπισε τον Διαμαντή Καραναστάση να οδηγεί στο κέντρο της Αθήνας έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου.

Σε έλεγχο της Τροχαίας διαπιστώθηκε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο που ορίζει ο νόμος. Συγκεκριμένα, η μέτρηση έδειξε 0.29, ενώ το όριο είναι 0.25.

Έτσι, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον νόμο.