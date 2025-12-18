Το όνομα του Αμπντού Ντιαλό συνδέεται ξανά με τον Ολυμπιακό από τα γαλλικά ΜΜΕ, τα οποία υποστηρίζουν πως υπήρξε κρούση και ότι για τον παίκτη υπάρχει ενδιαφέρον και από τις Νις και Άντερλεχτ.

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες οι Γάλλοι αναφέρονται στον 29χρονο Σενεγαλέζο κεντρικό αμυντικό και τους «ερυθρόλευκους», με το Foot Mercato να κάνει λόγο για επαφή της ελληνικής ομάδας με το περιβάλλον του παίκτη.

Ο Ντιαλό, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Ντουχαΐλ ως δανεικός από την Αλ Αραμπί, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026, αποτελεί στόχο και των Νις και Άντερλεχτ σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα και επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Στο παρελθόν ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός πέρασε από τις Μονακό, Ντόρτμουντ, Μάιντς, Παρί Σεν Ζερμέν και Λειψία.