Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο διατάζει την αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς που, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, «δεν εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα», όπως ανακοινώθηκε μέσω X.

Η αμερικανική προεδρία διευκρίνισε πως ανάμεσά τους είναι 31 οργανισμοί που ανήκουν στο σύστημα του ΟΗΕ.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η απόφαση προέκυψε μετά από συνολική αξιολόγηση όλων των διεθνών οργανισμών, συμβάσεων και συμφωνιών στους οποίους συμμετέχουν, χρηματοδοτούν ή υποστηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο οι ΗΠΑ.

Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:



🔴35-non UN organizations

🔴31 UN entities

Η αποχώρηση θα σημάνει το τέλος της αμερικανικής χρηματοδότησης και της συμμετοχής των ΗΠΑ σε φορείς που, κατά την κυβέρνηση, προωθούν «παγκοσμιοποιημένες ατζέντες» σε αντίθεση με τις αμερικανικές προτεραιότητες ή λειτουργούν με τρόπο που καθιστά αναποτελεσματική την αξιοποίηση των ομοσπονδιακών πόρων.

Στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, ο Λευκός Οίκος επισημαίνει ότι πολλοί από τους οργανισμούς αυτούς προωθούν «ριζοσπαστικές πολιτικές για το κλίμα», παγκόσμιες μορφές διακυβέρνησης και προγράμματα με ιδεολογικό περιεχόμενο που έρχονται σε αντίθεση με την αμερικανική κυριαρχία και οικονομική ισχύ.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτούς τους οργανισμούς με «ελάχιστη ανταποδοτικότητα», ενώ μερικοί ασκούν κριτική στις πολιτικές των ΗΠΑ ή προωθούν ατζέντες που συγκρούονται με τις αμερικανικές αξίες.

Το προεδρικό μνημόνιο αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα απομάκρυνση της κυβέρνησης Τραμπ από την πολυμερή διεθνή συνεργασία, ενισχύοντας τη μακροχρόνια προσέγγιση της χώρας προς πιο περιορισμένη εμπλοκή σε διεθνείς οργανισμούς.