Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Τετάρτη μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι η Βενεζουέλα θα διαθέσει τα έσοδα από την πώληση μεγάλης ποσότητας πετρελαίου, την οποία θα πραγματοποιήσει η αμερικανική κυβέρνηση, αποκλειστικά για την προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο συμφωνίας που επιβλήθηκε από την Ουάσινγκτον στο Καράκας.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, πληκτρολογώντας τη λέξη «μόνο» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

«Οι αγορές αυτές θα αφορούν, μεταξύ άλλων, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, αμερικανικά φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και υλικό για να βελτιωθούν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και οι ενεργειακές υποδομές, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το βράδυ προχθές Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα «παραδώσει» στην κυβέρνησή του «30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», προσθέτοντας πως θα πουληθούν «στις τιμές της αγοράς» και ότι «τα χρήματα θα τα ελέγχω εγώ».