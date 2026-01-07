Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο υποχώρησαν, ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές στις ασιατικές αγορές, καθώς οι αγορές προσπαθούσαν να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και το μέλλον των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Συγκεκριμένα οι τιμές του αμερικανικού αργού υποχώρησαν περίπου 1,7% στα 56,18 δολάρια το βαρέλι και το Brent βρέθηκε κοντά στα 60 δολάρια, ενώ οι μετοχές στις αγορές της Ασίας σημείωσαν πτώση, με τον δείκτη MSCI να χάνει 0,6% και τον ιαπωνικό Nikkei να υποχωρεί 1,1%.

Την πτώση των τιμών ενίσχυσε η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Βενεζουέλα θα «παραδώσει» έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αξίας έως και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, μετά την ανατροπή και σύλληψη του ηγέτη της χώρας.

Ο Μάικλ ΜακΚάρθι, διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής πλατφόρμας Moomoo στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, εκτίμησε ότι η αναταραχή στη Βενεζουέλα μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την παγκόσμια οικονομία, λόγω της πρόσθετης προσφοράς πετρελαίου και της μείωσης του ενεργειακού κόστους. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα μπορεί ωστόσο να αναστρέψει αυτά τα πιθανά οφέλη.

Στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη Euro Stoxx 50 κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά, σημειώνοντας άνοδο περίπου 0,05%, και τα futures του γερμανικού DAX ενισχύθηκαν κατά 0,2%, ενώ τα συμβόλαια του βρετανικού FTSE διολίσθησαν κατά 0,24%. Στις ΗΠΑ, τα futures του S&P 500 κατέγραψαν οριακή πτώση 0,04%.

Ο Νικολάς Μαδούρο παραμένει υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη εν αναμονή κατηγοριών, ενώ η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίννα Μάτσαδο έχει δηλώσει ότι θέλει να επιστρέψει για να ηγηθεί της χώρας.

Κοιτάζοντας μπροστά, η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή αναμένεται, σύμφωνα με το Reuters, να επηρεάσει τις προσδοκίες των αγορών για τη νομισματική πολιτική, οι οποίες αυτή τη στιγμή προβλέπουν δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων από τη Fed φέτος.