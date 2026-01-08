Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, υπέστησαν τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας, η οποία κατέληξε στην αιχμαλώτιση τους, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

«Η Σίλια τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο σώμα. Ο ‘αδελφός’ (σ.σ. σύντροφος) Νικολάς τραυματίστηκε στο ένα πόδι. Ευτυχώς, αναρρώνουν από τους τραυματισμούς τους», ανέφερε ο κ. Καμπέγιο κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας εκπομπής του στην δημόσια τηλεόραση.