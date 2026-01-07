Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στο 1-1, εντός έδρας, με τη Μπράιτον για την 21η αγωνιστική της Premier League και κινδυνεύει να μείνει στο -8 από την Άρσεναλ, η οποία την Πέμπτη (8/1) θα υποδεχθεί τη Λίβερπουλ.

Έπειτα από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έπρεπε οπωσδήποτε να νικήσει τη Μπράιτον για να μη χάσει την επαφή με την κορυφή και άνοιξε το σκορ στο 41ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χάαλαντ.

Στο 47′ η Σίτι είχε δοκάρι με τον Μπερνάρντο Σίλβα και αφού δεν έγινε το 2-0 έγινε τελικά το 1-1 στο 60′ από τον Μιτόμα. Η Μπράιτον, μάλιστα, δεν έμεινε εκεί αλλά στο 71′ είχε μεγάλη ευκαιρία για το 1-2, ο Γκόμες όμως δεν την αξιοποίησε.

Η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε στη συνέχεια να πιέσει για το γκολ που θα της έδινε τη νίκη αλλά δεν το πέτυχε και είναι στο -5 από την Άρσεναλ, η οποία την Πέμπτη (8/1) υποδέχεται τη Λίβερπουλ.