Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι προχωρούν οι απαραίτητες διευθετήσεις για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, μετά την τηλεφωνική τους συνομιλία την Τετάρτη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Ήταν μεγάλη τιμή να μιλήσω με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος με κάλεσε για να εξηγήσει την κατάσταση γύρω από τα ναρκωτικά και άλλες διαφορές που είχαμε». Πρόσθεσε ότι εκτίμησε τον τόνο της συνομιλίας και ανυπομονεί για τη συνάντησή τους στο άμεσο μέλλον, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για την πρώτη απευθείας επικοινωνία των δύο ηγετών μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή ότι μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση με επίκεντρο την κυβέρνηση της Κολομβίας «του ακούγεται καλή ιδέα», η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Οι λεπτομέρειες της συνομιλίας δεν αποκαλύφθηκαν άμεσα, όμως πηγή από το γραφείο του Πέτρο ανέφερε ότι η επικοινωνία ήταν «εγκάρδια» και «με αμοιβαίο σεβασμό».

Ο κολομβιανός πρόεδρος έχει επικρίνει έντονα την αμερικανική στρατιωτική δράση που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ στην περιοχή και κατηγόρησε τις

ΗΠΑ πως απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «χωρίς νομική βάση». Ο κ. Τραμπ από την πλευρά του έκρινε πως ο κ. Πέτρο καλά θα κάνει να «προσέχει τα οπίσθιά του», ενώ χαρακτήρισε τον ομόλογό του «άρρωστο» άνθρωπο, που «του αρέσει να παίρνει κοκαΐνη» και να «την πουλάει στις ΗΠΑ».