Η Μπαρτσελόνα δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, τη συνέτριψε με 5-0 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας, όπου θα αντιμετωπίσει Ρεάλ ή Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τον έλεγχο του παιχνιδιού από το ξεκίνημά του και τα πάντα είχαν κριθεί από το πρώτο ημίχρονο, καθώς το σκορ ήταν ήδη 4-0 όταν αυτό ολοκληρώθηκε! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ άνοιξε το σκορ στο 22′ με σκαστό σουτ του Φεράν Τόρες από κοντά και στο 30′ ήρθε το 2-0 από το πλασέ του Φερμίν Λόπεθ μετά το γύρισμα του Ραφίνια.

Στο 34′ ο Μπάρτζι με σουτ -και με τον Ουνάι Σιμόν να μην αντιδρά σωστά- έγραψε το 3-0 και στο 38′ ο Ραφίνια με ωραίο σουτ έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» για το 4-0, με την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε να έχει δοκάρι στο 42′ σε πλασέ του Σανθέτ.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 52′, η Μπαρτσελόνα σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με κοντινή προσπάθεια του Ραφίνια έπειτα από φάση διαρκείας, για το 5-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα καθώς στη συνέχεια κατέβασε ταχύτητα και απλά διαχειρίστηκε το παιχνίδι όπως έπρεπε.