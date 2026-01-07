Μια πολική αέρια μάζα ετοιμάζεται να σαρώσει τη χώρα, φέρνοντας μαζί της εικόνες που σπανίζουν. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό, από την προσεχή Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, το σκηνικό μεταβάλλεται άρδην, με τον υδράργυρο να κάνει ελεύθερη πτώση και τις χιονοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε μηδενικά υψόμετρα.

Ολική ανατροπή: Από τις καταιγίδες στον λευκό κλοιό

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, η χώρα θα βρεθεί στη δίνη μιας νέας ψυχρής εισβολής που θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο εικοσιτετράωρα. Η Δευτέρα και η Τρίτη αναμένεται να είναι οι πιο δύσκολες ημέρες, με τσουχτερό κρύο και συνθήκες παγετού.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της πρόγνωσης είναι ότι τα μοντέλα δείχνουν πως έρχονται χιονοπτώσεις δίπλα στη θάλασσα, με τα νησιά του Αιγαίου να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της «χιονοκαιρίας».

Αναλυτικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε: «Την Κυριακή και την Δευτέρα θα προσπαθήσει η πολική αέρια μάζα (που πλήττει την Ευρώπη) να κάνει ένα γρήγορο πέρασμα και από την χώρα μας, που σημαίνει ότι από την Κυριακή θα πέσει και πάλι σημαντικά η θερμοκρασία. Και την Δευτέρα και την Τρίτη πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.



Θα δούμε τα χιόνια να κατεβαίνουν σε υψόμετρο και υπάρχουν και πάλι αυξημένες πιθανότητες να δούμε το χιόνι να στρώνεται δίπλα στη θάλασσα που σημαίνει ότι από αυτή τη νέα χιονοκαιρία θα ευνοηθούν τα νησιά του Αιγαίου μας. Εκεί θα είναι οι σημαντικότερες χιονοπτώσεις, στα υπόλοιπα τμήματα θα είναι λιγότερες οι χιονοπτώσεις αλλά τσουχτερό το κρύο με συνθήκες έντονου παγετού.»

Πριν όμως το χιόνι φτάσει στις ακτές, η χώρα θα δοκιμαστεί από ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας. Το Σάββατο αναμένεται νέα επιδείνωση με σφοδρές βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά. Σε ορισμένες περιοχές, η ένταση των φαινομένων θα είναι τέτοια που ενδέχεται να πέσουν πάνω από 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια.

Η ακτινογραφία της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες

Για αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, η χώρα παραμένει χωρισμένη σε δύο «στρατόπεδα». Σύμφωνα με την επίσημη πρόγνωση, τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και τη Θράκη.

Αττική: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 16 βαθμούς.

Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 16 βαθμούς. Θεσσαλονίκη: Πρόσκαιρες βροχές νωρίς το πρωί και σταδιακή ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο κοντά στους 13 βαθμούς.

Πρόσκαιρες βροχές νωρίς το πρωί και σταδιακή ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο κοντά στους 13 βαθμούς. Ορεινά: Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλα τα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, γεγονός που θα εντείνει την αίσθηση του κρύου, παρά τις κατά τόπους διαστήματα ηλιοφάνειας.

Το χρονοδιάγραμμα του παγετού

Η Παρασκευή θα αποτελέσει ένα μικρό «διάλειμμα» με βελτιωμένο καιρό στα περισσότερα τμήματα, όμως ο παγετός θα κάνει την εμφάνισή του στα βόρεια ηπειρωτικά ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες.



Η πραγματική δοκιμασία ξεκινά την Κυριακή, όταν οι βόρειοι άνεμοι θα «κλειδώσουν» τις πολικές θερμοκρασίες πάνω από τη χώρα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα χιόνια της Δευτέρας σε Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη.