Επιστήμονες δημοσιοποίησαν εντυπωσιακό οπτικό υλικό που καταγράφει τον βίαιο θάνατο ενός άστρου, καταγεγραμμένο σε διάστημα άνω των δύο και μισού δεκαετιών.

Σε νέο βίντεο από το Chandra X-ray Observatory της NASA αποκαλύπτεται, καρέ-καρέ, η κοσμική καταστροφή, σε απόσταση 17.000 ετών φωτός από τη Γη.

Οι εικόνες δείχνουν την έντονη επέκταση του Kepler’s Supernova Remnant, των φωτεινών υπολειμμάτων ενός άστρου που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1604 από τον Γερμανό αστρονόμο Johannes Kepler.

Ever wonder what happens in the aftermath of a supernova?



Το άστρο, κάποτε λευκός νάνος, εξερράγη αφού προσέλκυσε υπερβολική ύλη από έναν σύντροφο, προκαλώντας μια supernova τύπου Ia, ένα από τα πιο φωτεινά και ισχυρά φαινόμενα στο σύμπαν.

Τα πιο γρήγορα θραύσματα της έκρηξης κινούνται με ταχύτητα περίπου 14 εκατομμύρια μίλια την ώρα — δηλαδή περίπου δύο τοις εκατό της ταχύτητας του φωτός.

«Η πλοκή της ιστορίας του Kepler μόλις τώρα αρχίζει να ξετυλίγεται», δήλωσε η Jessye Gassel από το Πανεπιστήμιο George Mason. «Είναι εκπληκτικό ότι μπορούμε να παρακολουθούμε, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τα υπολείμματα αυτού του διαλυμένου άστρου να συγκρούονται με ύλη που εκτόξευσε πριν από αιώνες».

Χρησιμοποιώντας δεδομένα του Chandra από τα έτη 2000, 2004, 2006, 2014 και 2025, οι επιστήμονες συνέθεσαν το μεγαλύτερο time lapse που έχει δημιουργηθεί ποτέ με τηλεσκόπιο ακτίνων Χ, αποκαλύπτοντας πώς το κύμα έκρηξης συνεχίζει να διαπερνά το περιβάλλον αέριο σε απόσταση 17.000 ετών φωτός από τη Γη.

Τα πιο γρήγορα θραύσματα ταξιδεύουν με σχεδόν 14 εκατομμύρια μίλια ανά ώρα, ενώ η βραδύτερη ύλη, συγκρουόμενη με πυκνότερο αέριο, κινείται με μόλις τέσσερα εκατομμύρια μίλια ανά ώρα.

Οι διαφορετικές ταχύτητες βοηθούν τους αστρονόμους να χαρτογραφήσουν τη δομή του διαστρικού μέσου γύρω από την έκρηξη.