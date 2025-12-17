Δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Sozcu φέρνει στο προσκήνιο την εντατική ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής γραμμής, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των ισραηλινών πυραύλων Spike NLOS.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τουρκικού μέσου, η Αθήνα θωρακίζει τα νησιά του Αιγαίου και τον Έβρο με «έξυπνα» όπλα, επιδιώκοντας να ακυρώσει τα πλεονεκτήματα της Τουρκίας στις αμφίβιες επιχειρήσεις και τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι Τούρκοι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας από την Elbit Systems δεν είναι τυχαία. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ζώνης απαγόρευσης πρόσβασης για ταχύπλοα αποβατικά σκάφη και UAV που πετούν σε χαμηλό υψόμετρο.

Η εφημερίδα εκτιμά ότι η ελληνική πλευρά προετοιμάζεται συστηματικά για το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης, επενδύοντας σε συστήματα που μπορούν να πλήξουν στόχους με χειρουργική ακρίβεια.

Ψηφιακή υπεροχή και το δόγμα «Fire and Forget»

Η ισχύς του συγκεκριμένου πυραυλικού συστήματος, αναφέρει η εφημερίδα, έγκειται στην ψηφιακή του φύση. Λειτουργώντας με τη λογική «βάλλω και ξεχνώ» (fire and forget), ο πύραυλος έχει την ικανότητα να ελίσσεται γύρω από φυσικά εμπόδια ή λόφους για να βρει τον στόχο του, ακόμη και αν αυτός βρίσκεται υπό κάλυψη.

Η αποτελεσματικότητα των Spike NLOS πολλαπλασιάζεται μέσω της σύνδεσής τους με τα drones Orbiter 3. Τα μη επανδρωμένα αυτά αεροσκάφη λειτουργούν ως προκεχωρημένοι ανιχνευτές, χρησιμοποιώντας κάμερες υψηλής ευκρίνειας και λέιζερ για να καθοδηγούν τα πλήγματα με απόλυτη ακρίβεια, μέρα και νύχτα. Όπως σημειώνεται, η εμβέλεια των όπλων αυτών αγγίζει τα 40 χιλιόμετρα από την ξηρά, ενώ εκτοξευόμενα από τον αέρα μπορούν να πλήξουν στόχους ακόμη και στα 80 χιλιόμετρα.

«Πρώτη απειλή η Τουρκία» – Η πολιτική διάσταση

Το δημοσίευμα της Sozcu συνδέει την εξοπλιστική αυτή δραστηριότητα με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Νίκος Δένδιας περιέγραψε την γειτονική χώρα ως την κύρια πηγή κινδύνου και στάθηκε ιδιαίτερα τουρκικό «casus belli».