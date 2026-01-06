Είναι τουλάχιστον παράδοξο να επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και να δηλώνει ότι Άγκυρα απορρίπτει την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και να προειδοποιεί

για τις παγκόσμιες συνέπειες μιας τάξης πραγμάτων όπου υπερισχύει η ισχύς αντί του νόμου.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόσο μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όσο και

κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο απέρριψε κάθε ενέργεια που, όπως είπε, υπονομεύει τη διεθνή νομιμότητα, επιχειρώντας παράλληλα να προσδώσει στην τουρκική στάση χαρακτήρα αρχών και ευθύνης. Η επίκληση αλα καρτ του Διεθνους Δικαίου προκαλεί ερωτήματα.

Δεν μπορείς να επικαλείσαι το Διεθνές Δίκαιο όταν από το 1995 με απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης απειλείς με πόλεμο την Ελλάδα (casus belli) αν αυξήσει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν μπορείς επίσης να αναφέρεσαι στο Διεθνές Δίκαιο όταν υπογράφεις με τη Λιβύη το παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο που απεμπολεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το Καστελόριζο. Κυριαρχικά δικαιώματα που σαφώς απορρέουν από το Άρθρο 121 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας που ρητά ορίζει ότι τα νησιά που έχουν οικονομική ζωή έχουν το ίδιο δικαίωμα σε Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη όπως οι ηπειρωτικές περιοχές. Δεν μπορείς να λες ότι οι ενέργειές σου εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο και να

μην σέβεσαι τις σχέσεις καλής γειτονίας χρησιμοποιώντας επιθετική ρητορική όπως το «θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ». Δεν μπορεί να κλιμακώνεις επικίνδυνα την ένταση με συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των ελληνικών χωρικών υδάτων, με συνεχείς υπερπτήσεις πάνω από

κατοικημένα νησιά. Η Τουρκία αρνήθηκε να υπογράψει τη συνθήκη για το Δικαιο της θάλασσας, υποστηρίζοντας ότι αν η Ελλάδα επικαλεστεί το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της

ύδατα σε δώδεκα ναυτικά μίλια σύμφωνα με τους όρους της UNCLOS, η πρόσβαση της Τουρκίας στα διεθνή ύδατα θα περιοριστεί σοβαρά και θα καταστεί σχεδόν αδύνατη.

«Δεν εγκρίνουμε καμία ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο τόσο για την Τουρκία όσο και για τον φιλικό λαό της Βενεζουέλας», είπε λοιπόν ο πρόεδρος της Τουρκίας για να προσθέσει με νόημα ότι «Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί ο νόμος της ισχύος αντί της ισχύος του νόμου, η αστάθεια, η κρίση και οι συγκρούσεις δεν θα λείψουν ποτέ».

O Ερντογάν παρουσίαζε τη σχέση του με τον Νικολάς Μαδούρο ως σύμβολο του τουρκικού ανοίγματος προς τον Παγκόσμιο Νότο και ως απόδειξη ότι η Τουρκία μπορεί να λειτουργεί ως προστάτιδα δύναμη ηγετών που βρίσκονται στο στόχαστρο των ΗΠΑ. Και σήμερα όπως φαίνεται δεν αλλάζει στάση στέλνοντας σαφές μήνυμα αμφισβήτησης της αμερικανικής πολιτικής και ανταποδίδοντας τη στήριξη του προέδρου της Βενεζουέλας στο πρόσωπό του μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2016. Αναφερόμενος ειδικά στη Βενεζουέλα, τόνισε ότι η Τουρκία ενεργεί με γνώμονα τη φιλία και την αλληλεγγύη προς τον λαό της χώρας και τον πρόεδρό της. «Ο κ. Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας έχουν δείξει πολλές φορές ότι είναι φίλοι του έθνους μας».